Le secteur automobile mondial, sous l’impact de l’innovation rapide et des nouvelles technologies, fait face à un tournant majeur. Le 28 mars 2025, le gouvernement chinois a pris une mesure radicale pour remettre de l’ordre dans un marché en pleine effervescence. L’industrie automobile se trouve désormais confrontée à une nouvelle série de régulations, qui modifient en profondeur les standards de …