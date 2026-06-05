Montréal–Agadir : un vol direct pour booster le tourisme

L’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir marque une nouvelle étape dans le développement de la connectivité entre le Maroc et le Canada. Prévu pour le 12 juin 2026, ce nouveau vol opéré par Air Transat vise à soutenir l’attractivité touristique d’Agadir tout en facilitant les déplacements de la communauté marocaine installée au Canada.

Présenté lors d’un événement organisé à Montréal par l’Office National Marocain du Tourisme, ce projet s’inscrit dans la stratégie de diversification des marchés émetteurs du tourisme marocain. Les professionnels du secteur considèrent cette nouvelle desserte comme une opportunité majeure pour accroître la visibilité de la destination Agadir auprès des voyageurs nord-américains à la recherche d’un climat ensoleillé, d’infrastructures balnéaires modernes et d’expériences culturelles authentiques.

Lors de cette rencontre réunissant agences de voyages, tour-opérateurs et médias spécialisés, Souriya Otmani a souligné que cette liaison directe contribuera au renforcement des échanges humains, économiques, touristiques et culturels entre les deux pays. Selon elle, cette nouvelle connexion facilitera les déplacements tout en consolidant les relations déjà solides entre le Maroc et le Canada.

De son côté, Silva Virago a indiqué que cette ouverture s’inscrit dans la continuité du développement de la compagnie au Maroc après le succès de la liaison Montréal–Marrakech. Il a mis en avant les atouts touristiques d’Agadir ainsi que l’importance de la diaspora marocaine au Canada, particulièrement dans la région de Montréal.

Pour l’ONMT, cette ligne constitue également une première historique puisqu’elle représente la première liaison aérienne directe reliant l’Amérique du Nord à Agadir. Siham Fettouhi estime que cette connexion devrait renforcer la présence de la destination dans un marché à fort potentiel et encourager d’autres acteurs du transport aérien à s’intéresser davantage à la région de Souss-Massa.

Le lancement de cette liaison pourrait également générer des retombées économiques significatives pour l’écosystème touristique local. Hôteliers, agences réceptives, restaurateurs et opérateurs d’activités de loisirs pourraient bénéficier d’une hausse des arrivées en provenance du marché canadien, traditionnellement caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et un intérêt croissant pour les destinations soleil durant une grande partie de l’année.

Le vol direct entre Montréal et Agadir affichera une durée d’environ 7 heures et 15 minutes. Cette nouvelle porte d’entrée vers le Maroc devrait permettre à Agadir d’élargir son rayonnement au-delà de ses marchés européens traditionnels et de renforcer son positionnement comme destination touristique de référence sur la façade atlantique du Royaume.