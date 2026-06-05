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Inwi renforce son soutien aux Lions de l’Atlas avant le Mondial 2026

Par Rédaction

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’opérateur télécom inwi déploie une vaste campagne de communication mettant à l’honneur le football marocain et les Lions de l’Atlas. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique qui lie l’entreprise à la Fédération Royale Marocaine de Football depuis 2020.

La campagne réunit trois figures du football national : Achraf Hakimi, ambassadeur historique de la marque, ainsi que les jeunes talents Othmane Maamma et Ismael Baouf, récemment associés à l’opérateur.

À travers ce dispositif, inwi cherche à renforcer les liens entre les supporters marocains et leurs sélections nationales tout en valorisant les performances du football national sur la scène internationale. L’opération intervient dans le sillage du sacre mondial de la sélection marocaine U20, un succès qui a marqué l’histoire du football du Royaume.

Pour accompagner cette campagne, l’opérateur propose à ses clients ainsi qu’aux nouveaux abonnés de ses offres mobile et fibre de participer à une tombola permettant de remporter des médailles en or, en référence aux récents exploits des équipes nationales.

Un film institutionnel a également été réalisé pour retracer les principales étapes du partenariat entre inwi et la Fédération Royale Marocaine de Football. Cette production revient sur plusieurs moments marquants vécus aux côtés des sélections marocaines et met en lumière l’évolution du football marocain au cours des dernières années.

À travers cette nouvelle initiative, inwi réaffirme son engagement en faveur du développement du football au Maroc et son soutien aux Lions de l’Atlas à l’approche de leur participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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