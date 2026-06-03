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Maroc-Madagascar : les Lions de l’Atlas déroulent avant leur test face à la Norvège

Par Rédaction

À quelques jours de leur dernier rendez-vous de préparation avant la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas ont affiché une grande maîtrise en s’imposant largement face à Madagascar (4-0), mardi soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les hommes de Mohamed Ouahbi ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la quatrième minute, Ismaël Saibari a ouvert le score en reprenant un ballon consécutif à un corner parfaitement exécuté par Bilal El Khannouss. Ce but précoce a permis aux Marocains d’imposer leur rythme face à une sélection malgache qui a tenté de réagir sans parvenir à inquiéter sérieusement la défense nationale.

Très entreprenants offensivement, les Lions de l’Atlas ont continué à multiplier les occasions. Noussair Mazraoui a notamment trouvé la barre transversale à la suite d’une combinaison avec Abdessamad Ezzalzouli, avant qu’Ismaël Saibari ne signe un doublé à la 25e minute pour concrétiser la domination marocaine.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national a procédé à plusieurs changements afin de donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe. Les entrées de Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Azzedine Ounahi et Chadi Riad ont apporté une nouvelle dynamique à une équipe marocaine déjà largement supérieure dans le jeu.

Les changements ont rapidement porté leurs fruits. Soufiane Rahimi a transformé un penalty à la 78e minute pour inscrire le troisième but marocain avant qu’Ayoub El Kaabi ne scelle définitivement le succès des siens à trois minutes du terme.

Cette victoire convaincante permet au Maroc de poursuivre sereinement sa préparation pour le Mondial 2026. Les Lions de l’Atlas disputeront désormais leur ultime match amical face à la Norvège dimanche prochain au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey, une rencontre qui constituera un test plus relevé avant le grand rendez-vous mondial.

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