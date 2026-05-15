Huawei récompensé pour son projet de protection des jaguars au Mexique

Huawei et ses partenaires ont remporté un prix GLOMO Amérique latine décerné par la GSMA grâce à leur projet Tech4Nature Mexico, une initiative technologique dédiée à la protection des jaguars dans la région du Yucatán, au Mexique.

Le projet, développé dans la réserve naturelle de Dzilam de Bravo, s’inscrit dans le partenariat mondial Tech4Nature lancé entre Huawei et l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il utilise l’intelligence artificielle, les solutions cloud et les technologies de surveillance connectée pour suivre et préserver l’habitat naturel du jaguar, une espèce menacée emblématique de la région.

Depuis son lancement en 2022, l’initiative a permis de déployer 26 pièges photographiques et 60 dispositifs acoustiques capables d’identifier automatiquement les espèces présentes dans la réserve. Plus de 147 espèces animales ont déjà été recensées, dont 40 considérées comme menacées. Le système a notamment identifié 16 jaguars, offrant des données précieuses sur leurs déplacements, leurs comportements et les mesures nécessaires à leur conservation.

Les solutions d’analyse de données de Huawei ont également permis de traiter plus de 100.000 images et 600.000 enregistrements audio grâce à l’intelligence artificielle, renforçant ainsi les capacités de surveillance environnementale et l’efficacité des politiques de préservation de la biodiversité.

Le projet repose sur une collaboration entre plusieurs acteurs publics et privés, notamment le gouvernement du Yucatán, l’Université polytechnique du Yucatán, l’organisation C Minds et les communautés locales de Dzilam de Bravo. Cette approche collaborative vise à associer innovation technologique et participation communautaire dans la gestion des écosystèmes naturels.

Selon les responsables du programme, l’initiative a également permis d’étendre la superficie protégée de la réserve, passée de 69.000 à 104.000 hectares depuis le lancement du projet.

À travers Tech4Nature, Huawei poursuit sa stratégie de développement de solutions technologiques appliquées à la protection de l’environnement et à la conservation des écosystèmes, dans un contexte où l’intelligence artificielle joue un rôle croissant dans les projets scientifiques et climatiques à l’échelle mondiale.