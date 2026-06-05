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Les Lions de l’Atlas démarrent leur préparation dans le New Jersey.

Par Rédaction

Les choses sérieuses ont commencé pour les Lions de l’Atlas. Installée dans le New Jersey depuis mercredi, la sélection marocaine a effectué sa première séance d’entraînement sur les installations de la Pingry School, choisies comme camp de base durant la Coupe du monde 2026.

Sous la direction de Mohamed Ouahbi, les joueurs ont entamé leur préparation dans une atmosphère studieuse, marquée par une forte implication collective. Après une phase d’échauffement, le groupe a enchaîné les exercices techniques et les ateliers tactiques destinés à renforcer les automatismes avant le début de la compétition.

La circulation du ballon, la précision des transmissions et l’intensité des séquences de jeu ont constitué les principaux axes de travail de cette première séance. Le staff technique cherche à accélérer la montée en puissance de l’effectif tout en facilitant son adaptation aux conditions américaines.

L’arrivée d’Achraf Hakimi, récent champion d’Europe, permet désormais au groupe de travailler au complet à quelques jours du premier rendez-vous mondialiste. Les joueurs ont affiché une détermination visible lors de cette reprise, conscients de l’importance des échéances à venir.

La séance s’est également déroulée devant de nombreux supporters marocains résidant aux États-Unis. Plusieurs amateurs de football d’autres nationalités ont aussi fait le déplacement afin d’apercevoir les stars de la sélection marocaine et partager l’effervescence qui précède le coup d’envoi du tournoi.

Avant son entrée en lice en Coupe du monde, le Maroc disputera un ultime match de préparation face à la Norvège dimanche. Cette rencontre servira de répétition générale avant le début de la phase de groupes.

Versé dans le groupe C, le Maroc retrouvera le Brésil, l’Écosse et Haïti lors du premier tour. Une poule relevée qui permettra aux Lions de l’Atlas de mesurer rapidement leurs ambitions dans cette édition 2026 du Mondial.

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