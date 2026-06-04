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Les Lions de l’Atlas arrivent aux États-Unis pour le Mondial 2026

Par Rédaction

Les regards se tournent désormais vers les États-Unis. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine a posé ses valises mercredi sur le sol américain, marquant le début de sa préparation finale pour le plus grand rendez-vous du football mondial.

À leur arrivée à l’aéroport international de Newark Liberty, les Lions de l’Atlas ont reçu un accueil chaleureux de la part de nombreux supporters marocains installés aux États-Unis. La délégation nationale a également été accueillie par l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, ainsi que par le consul général du Royaume à New York, Mohamed Aït Bihi.

Cette arrivée intervient dans un contexte particulier, alors que le Maroc et les États-Unis célèbrent cette année le 250e anniversaire de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, l’ambassadeur a mis en avant la dynamique positive qui entoure la sélection nationale, portée par une nouvelle génération de talents et par l’élan créé depuis l’exploit historique réalisé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour préparer la compétition dans les meilleures conditions, les Lions de l’Atlas ont établi leur camp de base à la Pingry School, dans l’État du New Jersey. Le staff technique y peaufinera les derniers réglages avant l’entrée en lice de l’équipe dans un groupe C particulièrement relevé.

Le Maroc partagera en effet sa poule avec la redoutable sélection du Brésil, l’Écosse et Haïti. Un défi de taille qui permettra aux hommes du sélectionneur national de mesurer leurs ambitions face à des adversaires aux profils variés.

Avant de plonger dans la compétition, les Lions de l’Atlas disputeront un ultime match de préparation face à la Norvège. Cette rencontre servira de dernier test grandeur nature avant le début d’un tournoi où les attentes autour de la sélection marocaine restent particulièrement élevées après ses performances remarquées sur la scène internationale ces dernières années.

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