Tanger intensifie la lutte contre l’occupation illégale de ses plages avant l’été

À l’approche de la saison estivale, les autorités de Tanger renforcent leurs actions pour reprendre le contrôle du littoral et garantir un accès libre aux plages. Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large observée dans plusieurs régions du Maroc, où les pouvoirs publics multiplient les interventions contre l’occupation illégale du domaine maritime.

L’attention se concentre notamment sur la bande côtière reliant Tanger à Asilah, un secteur où des installations non autorisées se sont développées au fil des années. Des structures temporaires, utilisées comme cafés ou espaces de restauration, ont progressivement occupé certaines portions du littoral, limitant l’accès des visiteurs à des espaces pourtant destinés au public.

Face à cette situation, les autorités de la wilaya ont donné des instructions fermes afin d’assurer une meilleure gestion des plages durant l’été. L’objectif affiché est de mettre fin aux occupations irrégulières du domaine public maritime, tout en améliorant les conditions d’accueil des vacanciers marocains et des touristes étrangers.

Sur le terrain, plusieurs campagnes de contrôle ont déjà été menées. Dans la seule zone urbaine de Tanger, treize opérations ont permis la saisie de près de 800 chaises en plastique ainsi que de nombreuses tables utilisées dans le cadre d’activités non autorisées. Ces équipements étaient proposés à la location sans encadrement réglementaire, générant des revenus au détriment du libre accès aux plages.

Cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie plus large déployée dans le nord du Maroc. Ces dernières semaines, différentes villes côtières ont engagé des actions similaires pour lutter contre les pratiques jugées abusives, notamment la privatisation de fait de certaines portions de plage par des loueurs informels de chaises, de tables ou de parasols.

Les autorités espèrent ainsi offrir un environnement plus organisé et plus accessible aux estivants durant la haute saison touristique, alors que les plages du nord du Royaume s’apprêtent à accueillir un afflux important de visiteurs, notamment les Marocains résidant à l’étranger de retour pour les vacances d’été.