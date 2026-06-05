Kia Canada sélectionne 13 jeunes ambassadeurs pour la Coupe du monde 2026

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kia Canada a annoncé les noms des 13 jeunes Canadiens qui auront l’opportunité de participer à l’un des moments les plus symboliques de la compétition en tant que porteurs officiels de ballon de match.

Partenaire de la FIFA, l’entreprise a sélectionné ces jeunes à travers deux programmes distincts destinés à valoriser le talent, la persévérance et l’engagement communautaire. Les participants auront la responsabilité d’entrer sur le terrain lors de rencontres disputées au Canada, notamment à Toronto et à Vancouver, avant de remettre le ballon officiel à l’arbitre au moment du coup d’envoi.

Sept des lauréats ont obtenu leur place grâce à la Coupe Kia des porteurs officiels de ballon de match, un tournoi international organisé à Los Angeles et réunissant de jeunes footballeurs issus de plusieurs pays. L’équipe canadienne s’y est illustrée en décrochant une victoire face aux États-Unis et un match nul contre l’Espagne, manquant de peu une qualification pour les phases finales.

Cette expérience a également permis aux jeunes joueurs de bénéficier des conseils de figures reconnues du football mondial, dont la légende canadienne Christine Sinclair. Pour Kia Canada, cette compétition constituait une préparation idéale avant leur participation au programme officiel de la Coupe du monde.

Les six autres jeunes ont été retenus dans le cadre du programme « Récits inspirants », qui récompense des parcours marqués par le leadership, la résilience et l’impact positif dans leurs communautés. Les candidatures ont été évaluées à partir de vidéos soumises par les familles, mettant en lumière les histoires personnelles des participants et leur passion pour le football.

À travers cette initiative, Kia Canada souhaite mettre en avant une nouvelle génération de jeunes Canadiens dont les réalisations dépassent le cadre sportif. L’entreprise affirme vouloir célébrer les valeurs de détermination, de solidarité et d’inspiration qui accompagnent le plus grand événement footballistique de la planète.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, débutera le 11 juin. Pour ces 13 jeunes Canadiens, la compétition offrira une occasion rare de vivre de l’intérieur l’ambiance du tournoi et de participer à un moment qui restera gravé dans leur mémoire.