La SNRT diffusera les matchs du Maroc au Mondial 2026

La participation du Maroc à la Coupe du monde 2026 sera largement accessible aux téléspectateurs du Royaume. La SNRT a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion des rencontres des Lions de l’Atlas lors de la prochaine édition du tournoi mondial, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cet accord a été conclu avec beIN SPORTS, détenteur des droits de retransmission de la compétition dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Grâce à cette acquisition, les supporters marocains pourront suivre les matchs de la sélection nationale sur les chaînes publiques marocaines durant la phase finale du tournoi.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de la SNRT visant à rapprocher les grands rendez-vous sportifs internationaux du public marocain. La Coupe du monde 2026 représente un événement particulièrement attendu, notamment après les performances historiques des Lions de l’Atlas sur la scène mondiale ces dernières années.

Au-delà de la diffusion des rencontres, la société publique prévoit un dispositif éditorial renforcé depuis les pays organisateurs. Des équipes composées de journalistes, techniciens et professionnels de la radio seront mobilisées sur le terrain afin d’assurer une couverture complète de l’événement.

Reportages, émissions spéciales, interventions en direct et plateaux d’analyse viendront enrichir la programmation consacrée au Mondial. Cette présence au cœur des pays hôtes permettra d’offrir aux téléspectateurs marocains un suivi rapproché de l’aventure de la sélection nationale et de l’ambiance qui entourera l’une des compétitions sportives les plus suivies au monde.