Mercedes-Benz lance la CLA électrique 2027 avec plus de 600 km d’autonomie

Mercedes-Benz Canada a dévoilé les prix canadiens de la nouvelle CLA électrique 2027, une berline compacte de luxe qui marque une étape importante dans la stratégie d’électrification du constructeur allemand. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 602 kilomètres et une recharge ultrarapide, ce nouveau modèle vise à séduire les conducteurs à la recherche d’un véhicule électrique performant pour les longs trajets.

La gamme s’articule autour de deux versions. La CLA 250+ électrique à propulsion est proposée à partir de 55 987 dollars canadiens, tandis que la CLA 350 4MATIC électrique est affichée à 61 987 dollars canadiens. Certaines configurations de la CLA 250+ demeurent admissibles aux programmes d’incitatifs fédéraux et provinciaux destinés aux véhicules électriques.

L’un des principaux arguments du modèle repose sur sa capacité de recharge. Grâce à une puissance maximale de 320 kW en courant continu, la batterie peut récupérer entre 300 et 350 kilomètres d’autonomie en seulement 15 à 20 minutes dans des conditions optimales. Le véhicule est compatible avec plusieurs grands réseaux de recharge nord-américains, notamment ceux de ChargePoint, FLO et Tesla via la plateforme MB.CHARGE Public.

Sur le plan des performances, la CLA 250+ électrique affiche une autonomie estimée allant jusqu’à 602 kilomètres et réalise le 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. La version CLA 350 4MATIC privilégie davantage la sportivité avec une transmission intégrale, une autonomie pouvant atteindre 502 kilomètres et un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Mercedes-Benz enrichit également l’équipement technologique de série avec la nouvelle génération du système MB.OS et du MBUX, un toit panoramique fixe, des sièges électriques à mémoire, un volant chauffant ainsi que plusieurs aides à la conduite avancées. Les niveaux de finition supérieurs ajoutent notamment la clé numérique, l’éclairage d’ambiance, la recharge sans fil pour deux téléphones, un affichage tête haute et le nouveau Superécran MBUX intégrant un écran dédié au passager.

Les essais routiers de la nouvelle CLA électrique 2027 sont désormais ouverts chez les concessionnaires agréés du réseau canadien, tandis que les premières livraisons aux clients sont attendues dès l’été 2026.

Cette annonce intervient dans le cadre des célébrations du 140e anniversaire de Mercedes-Benz. Le groupe met en avant son héritage d’innovation, depuis le brevet de la première automobile déposé par Carl Benz en 1886 jusqu’aux nouvelles générations de véhicules électriques connectés qui composent aujourd’hui son offre mondiale.

Avec cette CLA électrique de nouvelle génération, Mercedes-Benz entend renforcer sa position sur le segment des berlines électriques premium, un marché en pleine expansion au Canada comme dans plusieurs autres régions du monde, notamment au Maroc où l’intérêt pour la mobilité électrique progresse progressivement grâce au développement des infrastructures de recharge.