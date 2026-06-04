Québec mise sur le covoiturage intelligent pour faciliter l’accès aux sites touristiques

La grande région de Québec se dote d’un nouvel outil destiné à encourager les déplacements durables et à améliorer l’accès aux destinations touristiques, événementielles et de loisirs. Portée par Mobili-T en collaboration avec Greenplay, l’initiative « Destinations partagées » s’appuie sur l’application Allons covoiturage pour connecter plus efficacement conducteurs et passagers.

Le projet bénéficie du soutien de la Ville de Québec et de Desjardins dans le cadre de programmes consacrés à la transition écologique. Son objectif est de proposer une alternative concrète à l’utilisation individuelle de l’automobile, notamment pour les déplacements vers les attractions touristiques et les grands événements régionaux.

Au cœur du dispositif figure un système de jumelage intelligent capable d’associer les utilisateurs selon leurs itinéraires et leurs horaires. Grâce à un algorithme d’optimisation, les trajets sont regroupés afin de limiter les kilomètres parcourus inutilement, réduisant ainsi les coûts de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre.

L’application introduit également un mécanisme de récompenses destiné à encourager les comportements écoresponsables. Les utilisateurs accumulent des points lorsqu’ils covoiturent et peuvent ensuite les échanger contre divers avantages proposés par des commerces partenaires de la région.

La plateforme s’adresse à plusieurs catégories d’usagers. Les conducteurs peuvent partager leurs frais de transport tout en optimisant leurs déplacements, tandis que les passagers bénéficient d’une solution économique pour accéder à des activités parfois difficiles à rejoindre sans véhicule personnel. Les gestionnaires de sites touristiques et événementiels y voient également un moyen de réduire la congestion routière et la pression sur les espaces de stationnement.

Les promoteurs du projet estiment que cette approche peut contribuer à transformer durablement les habitudes de mobilité dans la région. En facilitant l’accès aux infrastructures touristiques tout en favorisant le partage des trajets, la solution cherche à concilier développement économique, accessibilité et réduction de l’empreinte environnementale.

Développée par Greenplay, l’application Allons covoiturage est disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée au Canada, où les collectivités multiplient les solutions numériques visant à promouvoir des modes de transport plus durables et mieux adaptés aux réalités locales.