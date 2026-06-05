Montréal célèbre les traditions marocaines lors d’une grande soirée de l’Aïd

Les couleurs, les rythmes et les traditions du Maroc ont animé la ville de Montréal à l’occasion d’une grande soirée culturelle organisée pour célébrer l’Aïd al-Adha. Réunissant plusieurs centaines de participants issus de la communauté marocaine du Canada ainsi que des invités venus des États-Unis, l’événement a offert un véritable voyage au cœur du patrimoine marocain.

Initiée par des associations marocaines établies au Canada, cette rencontre festive a permis de renforcer les liens entre les membres de la diaspora tout en mettant à l’honneur la richesse culturelle du Royaume. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les participants ont partagé un moment marqué par la musique, les traditions populaires et l’attachement aux racines marocaines.

La programmation artistique a rassemblé plusieurs figures de la scène marocaine qui ont proposé un répertoire mêlant musique populaire et sonorités traditionnelles. Accompagnés d’un orchestre dirigé par le musicien Yassine El Hilali, les artistes ont suscité un fort engouement auprès du public, venu nombreux pour célébrer cette fête dans un esprit de partage.

La soirée a également été marquée par des prestations inspirées du patrimoine aïssaoui, offrant une dimension spirituelle et culturelle supplémentaire à l’événement. Un espace d’exposition photographique a permis aux visiteurs de découvrir plusieurs clichés consacrés à l’histoire, aux traditions et à l’identité culturelle du Maroc.

Parmi les moments les plus remarqués de la rencontre figurait la présentation de la figure emblématique de « Bilmawen », personnage traditionnel du patrimoine amazigh. Cette initiative, présentée pour la première fois au Canada, a suscité l’intérêt et l’enthousiasme du public, curieux de découvrir cette expression culturelle profondément ancrée dans les traditions du sud du Maroc.

Les organisateurs ont salué l’implication des bénévoles, artistes, partenaires et acteurs associatifs ayant contribué à la réussite de cette manifestation. Au-delà de son caractère festif, l’événement a illustré la volonté de la communauté marocaine de préserver son héritage culturel et de le transmettre aux nouvelles générations vivant à l’étranger.

Cette célébration a confirmé une nouvelle fois la vitalité de la diaspora marocaine au Canada et son attachement durable aux valeurs, aux traditions et à l’identité culturelle du Maroc.