Huion dévoile le Note E, un bloc-notes électronique pensé pour les professionnels et créatifs

Huion poursuit son expansion sur le marché des outils numériques avec le lancement du Huion Note E, un nouveau bloc-notes électronique Android de 8,4 pouces destiné aux professionnels, étudiants et créatifs. Présenté comme une solution hybride entre carnet papier et appareil numérique, ce nouvel équipement mise sur la mobilité, la prise de notes intelligente et le travail collaboratif.

Le constructeur explique que ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité du premier Huion Note, qui avait séduit de nombreux utilisateurs grâce à sa capacité à synchroniser en temps réel les notes manuscrites sur smartphones et tablettes. Avec le Note E, la marque souhaite désormais aller plus loin en proposant un véritable outil de productivité mobile intégrant lecture, annotation, dessin et gestion documentaire.

Le Huion Note E embarque un écran de 8,4 pouces affichant une résolution de 1920 x 1200 pixels avec une densité de 270 PPI et un verre AG conçu pour reproduire une sensation proche de l’écriture sur papier. L’appareil s’appuie également sur la technologie PenTech 3.0 accompagnée du stylet magnétique sans batterie PW510 afin d’offrir une expérience d’écriture plus naturelle et fluide.

Parmi les fonctionnalités mises en avant figurent les outils de prise de notes intelligents, la sauvegarde infonuagique rapide, le partage de documents, la gestion des tâches ainsi que la numérisation de contenus. L’appareil permet également l’annotation de fichiers PDF et la capture d’idées en mobilité, un positionnement clairement orienté vers les usages professionnels et éducatifs.

Le constructeur met aussi en avant des capacités dédiées au divertissement et au dessin numérique grâce à une application de sketch intégrée, un stockage de 128 Go et une batterie de 4.500 mAh. Fonctionnant sous Android 15, le Note E adopte un format compact de type A5 pour un poids de seulement 348 grammes.

Selon Simon, responsable R&D chez Huion, ce nouveau produit a été pensé pour améliorer l’efficacité quotidienne des utilisateurs tout en facilitant la transition vers un environnement de travail plus numérique et sans papier.