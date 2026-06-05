MiTAC dévoile ses nouvelles infrastructures d’IA au COMPUTEX 2026

Le spécialiste des serveurs haute performance MiTAC Computing Technology a profité du salon COMPUTEX 2026 à Taipei pour présenter une nouvelle génération d’infrastructures destinées à accompagner l’essor de l’intelligence artificielle. L’entreprise mise sur des solutions intégrées capables de répondre aux besoins croissants en calcul, stockage et efficacité énergétique des centres de données modernes.

Face à l’émergence de l’IA agentique, qui nécessite davantage de puissance de traitement et une gestion optimisée des ressources, MiTAC a dévoilé plusieurs architectures à grande échelle conçues pour accélérer aussi bien l’entraînement que l’inférence des modèles d’intelligence artificielle.

Parmi les principales nouveautés figure un rack d’IA haute densité refroidi par liquide capable d’intégrer jusqu’à 96 processeurs graphiques AMD Instinct MI355X. Cette configuration vise à accroître la puissance de calcul tout en réduisant l’empreinte physique dans les centres de données, un enjeu devenu stratégique pour les opérateurs confrontés aux limites d’espace et de consommation énergétique.

L’entreprise a également mis en avant ses avancées dans le domaine du refroidissement. Grâce à la technologie propriétaire Diamond Cooling, développée en partenariat avec Akash Systems, ses nouveaux serveurs d’IA promettent une meilleure gestion thermique et des performances accrues, même dans des environnements exigeants.

Au-delà du matériel, MiTAC renforce également son offre logicielle avec des outils de gestion destinés à simplifier le déploiement et l’administration des infrastructures d’IA à grande échelle. L’objectif est de permettre aux entreprises et aux centres de recherche de gérer plus efficacement leurs ressources informatiques tout en réduisant la complexité opérationnelle.

Le groupe s’appuie par ailleurs sur un vaste écosystème de partenaires technologiques, parmi lesquels AMD, NVIDIA, Intel, Canonical, Micron et Solidigm. Cette stratégie vise à proposer des solutions clés en main adaptées aux besoins des acteurs du cloud, du calcul haute performance et de l’intelligence artificielle.

Avec ces nouvelles plateformes présentées au COMPUTEX 2026, MiTAC confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur des infrastructures dédiées à l’IA, un marché en pleine expansion porté par la multiplication des applications d’intelligence artificielle dans les entreprises et les centres de données à travers le monde.