L’ONDA mobilisée derrière les Lions de l’Atlas pour leur départ vers le Mondial 2026

Les préparatifs du parcours marocain à la Coupe du Monde 2026 ont franchi une étape symbolique à l’aéroport de Rabat-Salé. À l’occasion du départ de l’Équipe nationale marocaine vers les États-Unis, l’Office National des Aéroports (ONDA) a organisé une cérémonie marquée par une forte mobilisation de ses équipes pour accompagner les Lions de l’Atlas avant leur envol vers la compétition mondiale.

Partenaire institutionnel de référence de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), l’ONDA a réservé un accueil particulier aux joueurs, au staff technique et à l’ensemble de la délégation nationale avant leur embarquement à bord d’un vol spécial de Royal Air Maroc reliant Rabat à New York-JFK.

Les représentants de plusieurs métiers de l’écosystème aéroportuaire, notamment les agents d’accueil, les techniciens, les ingénieurs, les pompiers d’aérodrome et les cadres de l’établissement, ont formé une haie d’honneur pour saluer la sélection marocaine. Cette initiative traduit l’engagement de l’office à assurer les meilleures conditions de mobilité et de facilitation pour les équipes nationales ainsi que pour les supporters marocains appelés à se rendre aux États-Unis durant le tournoi.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique signé en mars 2026 entre l’ONDA et la FRMF. Cet accord vise notamment à renforcer les dispositifs logistiques dédiés aux sélections nationales, à améliorer les conditions de déplacement des délégations sportives marocaines et à soutenir le rayonnement international du Maroc à travers les grands événements sportifs.

Alors que le Royaume poursuit sa préparation aux importantes échéances sportives internationales des prochaines années, l’ONDA réaffirme son rôle dans l’accompagnement des ambitions nationales en matière de sport et de connectivité aérienne. L’établissement met en avant son expertise opérationnelle pour contribuer à l’organisation et au succès des déplacements liés aux compétitions majeures.

Depuis Rabat, le départ des Lions de l’Atlas vers le Mondial 2026 a ainsi pris une dimension particulière, symbolisant les attentes et les espoirs de millions de Marocains qui suivront le parcours de la sélection nationale sur la scène mondiale.