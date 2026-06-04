ASDR Canada célèbre 20 ans de croissance et renforce sa présence au Maroc

Fondée en 2006 dans la ville de Malartic, l’entreprise canadienne ASDR Canada franchit une étape symbolique en célébrant son 20e anniversaire. En deux décennies, la société d’ingénierie a réalisé plus de 2 000 projets au Canada et à l’international, tout en élargissant progressivement son champ d’intervention à plusieurs secteurs stratégiques.

Partie d’une structure régionale spécialisée, l’entreprise a développé au fil des années une offre intégrée couvrant l’ingénierie, le traitement des eaux, la fabrication industrielle ainsi que la santé et la sécurité. Cette diversification lui a permis d’accompagner ses clients à toutes les étapes de leurs projets, de la conception jusqu’à l’exploitation.

La croissance d’ASDR s’est traduite par l’ouverture de plusieurs bureaux à travers le Canada, notamment en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal, à Québec et dans les provinces maritimes. L’entreprise a également étendu son empreinte à l’international avec une présence au Maroc, illustrant sa volonté de développer ses activités au-delà du marché canadien.

Aujourd’hui, la société regroupe plus de 300 employés, dispose de sept bureaux et exploite quatre ateliers de fabrication. Son expertise s’articule autour de plusieurs pôles d’excellence, dont le dragage et la déshydratation, le traitement des eaux, la gestion de projets, l’ingénierie, la fabrication industrielle ainsi que la santé et la sécurité au travail.

Pour Stephen Authier, la réussite de l’entreprise repose avant tout sur la proximité avec les clients, l’engagement des équipes et la capacité d’adaptation face aux besoins du terrain. Une philosophie qui a accompagné la croissance du groupe depuis sa création.

Au cours de son développement, ASDR a reçu plusieurs distinctions professionnelles. L’entreprise souligne notamment sa fierté d’avoir obtenu le titre d’Employeur de Choix, une reconnaissance qu’elle considère comme l’une de ses réalisations les plus significatives.

Afin de marquer cet anniversaire, ASDR prévoit plusieurs initiatives tout au long de l’année. Ces activités mettront en avant les grandes étapes de son évolution depuis 2006 ainsi que les collaborateurs et partenaires qui ont contribué à son expansion. Les célébrations seront relayées sur les plateformes numériques et les canaux officiels de l’entreprise.

Cette étape intervient alors qu’ASDR poursuit son développement au Canada et à l’international, avec l’ambition de consolider sa présence dans les secteurs industriels, environnementaux et d’ingénierie, notamment au Maroc où le pays continue d’attirer un nombre croissant d’entreprises spécialisées dans les infrastructures et les services techniques.