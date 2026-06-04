Le Maroc entre dans l’histoire avec une 7e place mondiale au classement FIFA

Le football marocain continue d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire. Selon le dernier classement publié par la FIFA, la sélection nationale a atteint la 7ᵉ place mondiale, un niveau jamais atteint auparavant par les Lions de l’Atlas depuis la création du classement de l’instance internationale.

Avec un total de 1.756,94 points, le Maroc gagne une position et confirme son installation durable parmi les grandes puissances du football mondial. Cette progression récompense plusieurs années de performances remarquables sur la scène internationale, marquées par une régularité au plus haut niveau et des résultats qui ont renforcé la réputation du Royaume dans le paysage footballistique mondial.

Cette nouvelle avancée reflète également le travail mené par la Fédération Royale Marocaine de Football, les différents staffs techniques et l’ensemble des joueurs marocains évoluant dans les principaux championnats internationaux. Une dynamique qui a permis au football national de franchir un nouveau palier et de rivaliser avec les meilleures sélections de la planète.

Au niveau continental, le Maroc conserve sa place de première nation africaine. Les Lions de l’Atlas devancent notamment le Sénégal, classé 14ᵉ mondial, ainsi que le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte.

La domination marocaine s’affirme également dans le monde arabe. Le Royaume reste solidement installé en tête devant l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie et le Qatar, confirmant son statut de référence régionale.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, cette performance historique renforce les ambitions des Lions de l’Atlas. Elle témoigne de la progression constante d’une sélection qui s’est imposée au fil des années comme l’un des acteurs majeurs du football international et l’un des porte-drapeaux du sport marocain sur la scène mondiale.