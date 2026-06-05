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Maroc : Banque Populaire lance deux nouvelles cartes digitales

Par Rédaction

La Banque Populaire poursuit sa transformation numérique avec le lancement de deux nouvelles cartes digitales accessibles depuis l’application Pocket Bank. Baptisées « La Virtuelle » et « L’Instant », ces solutions ont été conçues pour répondre à l’évolution des usages de paiement et renforcer la sécurité des transactions en ligne et en magasin.

Avec cette nouvelle offre, l’établissement bancaire enrichit son écosystème digital et ambitionne de simplifier davantage l’accès aux services monétiques pour les particuliers. Les deux cartes sont disponibles directement depuis l’application mobile, sans nécessité de se déplacer en agence.

La première innovation, « La Virtuelle », se distingue par son caractère polyvalent. Présentée comme une première au Maroc, cette carte dématérialisée permet non seulement d’effectuer des achats en ligne, mais aussi de régler des paiements physiques sans contact sur les terminaux électroniques grâce à son intégration avec les portefeuilles numériques compatibles tels qu’Apple Pay et Google Pay.

Cette carte permanente peut être utilisée dès l’ouverture d’un compte et offre aux clients la possibilité de centraliser leurs dépenses courantes, de réaliser des achats sur des plateformes nationales et internationales ou encore de gérer leurs abonnements numériques.

La Banque Populaire introduit également « L’Instant », une carte digitale éphémère destinée aux achats ponctuels sur Internet. Entièrement gratuite, elle génère un numéro unique pour chaque transaction avant de disparaître automatiquement après son utilisation ou au bout d’une heure si elle n’est pas utilisée.

Cette fonctionnalité vise à renforcer la protection des données bancaires lors des paiements en ligne tout en offrant un meilleur contrôle budgétaire. Les utilisateurs peuvent notamment personnaliser le montant autorisé ainsi que l’intitulé de chaque carte créée afin de suivre précisément leurs dépenses depuis l’application Pocket Bank.

Selon la Banque Populaire, ces deux nouvelles solutions illustrent la volonté du groupe d’accompagner l’évolution des habitudes de consommation et d’accélérer l’adoption des paiements digitaux au Maroc. En combinant flexibilité, mobilité et sécurité, l’établissement entend répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus tournée vers les services financiers dématérialisés.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur bancaire marocain, où l’innovation technologique devient un levier stratégique pour améliorer l’expérience client et développer de nouveaux usages de paiement au quotidien.

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