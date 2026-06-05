Marché automobile marocain : la barre des 100.000 ventes franchie avant l’été

Le marché automobile marocain poursuit son accélération en 2026. Porté par une demande soutenue et l’arrivée de nouvelles offres, le secteur a dépassé la barre symbolique des 100.000 véhicules vendus avant la fin du mois de mai, confirmant une dynamique de croissance qui s’installe durablement.

Selon les dernières données communiquées par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), 23.037 véhicules neufs ont été écoulés en mai, soit une progression de 2,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Depuis le début de l’année, les ventes cumulées atteignent 104.555 unités, en hausse de 17,8 %, après un exercice 2025 déjà marqué par des résultats historiques.

Les voitures particulières continuent de représenter l’essentiel du marché. Elles ont enregistré plus de 20.000 immatriculations au cours du mois de mai et totalisent plus de 92.000 unités depuis janvier. Le segment des véhicules utilitaires légers affiche lui aussi une évolution positive, porté par les besoins des entreprises et des professionnels dans plusieurs secteurs de l’économie.

Cette performance traduit une transformation progressive du marché automobile national. Le renouvellement des catalogues, l’amélioration de la disponibilité des modèles et la diversification des solutions de financement contribuent à maintenir un niveau de demande élevé. Le secteur enregistre ainsi cinq mois consécutifs de croissance par rapport à 2025.

L’un des phénomènes les plus marquants de ce début d’année reste l’essor des véhicules électrifiés. Les modèles hybrides et électriques représentent désormais 17,2 % des ventes de voitures particulières, un niveau inédit au Maroc. Cette évolution reflète l’intérêt croissant des consommateurs pour des solutions de mobilité offrant une consommation réduite et un coût d’utilisation plus maîtrisé.

Parallèlement, les constructeurs chinois renforcent leur présence sur le marché national. Leur part dépasse désormais 11 % des ventes, illustrant une montée en puissance progressive face aux marques traditionnellement dominantes. Cette concurrence accrue contribue à enrichir l’offre disponible et à intensifier la compétition sur les prix, les équipements et les technologies embarquées.