Oblivion Remastered : Combien de temps faut-il pour explorer Tamriel ?

Sorti en 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion a marqué l’histoire des jeux vidéo comme l’un des RPG les plus influents et appréciés de tous les temps. Véritable référence en matière de jeu en monde ouvert, ce titre a su captiver une immense communauté de joueurs avec son exploration libre, ses quêtes immersives et ses possibilités infinies. Pour prolonger cette expérience unique, Bethesda a récemment annoncé Oblivion Remastered, une version mise à jour qui redonne vie à ce classique tout en l’adaptant aux standards modernes. En attendant The Elder Scrolls VI, les fans ont désormais l’opportunité de redécouvrir l’univers de Tamriel sous un nouveau jour. Mais combien de temps faut-il pour explorer cet immense monde virtuel dans sa version remasterisée ?

Une durée de vie qui varie selon le style de jeu

Comme pour la majorité des jeux en monde ouvert, la durée de vie de Oblivion Remastered dépend fortement du type de joueur et de ses objectifs. En effet, certains s’attarderont sur l’histoire principale, tandis que d’autres choisiront de se lancer dans des quêtes annexes, des explorations approfondies ou encore des défis de 100 %. Cette flexibilité dans la durée de vie est l’un des points forts des jeux Elder Scrolls, qui offrent une expérience sur mesure en fonction des envies de chacun.

Estimation du temps de jeu pour terminer Oblivion Remastered

Pour donner un aperçu plus concret, nous avons étudié la durée de vie de la version d’origine de 2006 et l’avons extrapolée pour la version remasterisée. Voici ce que vous pouvez attendre en fonction de vos objectifs :

Terminer l’histoire principale : Environ 30 heures. L’intrigue principale, avec ses rebondissements et ses moments forts, offre déjà une expérience riche et engageante. Cette durée peut varier en fonction du rythme de jeu de chacun et de l’implication dans les différentes missions.

Histoire principale + quêtes annexes : Entre 80 et 90 heures. Les quêtes secondaires, très nombreuses et diversifiées, permettent de plonger encore plus dans l’univers de Oblivion, d’enrichir l’expérience et de découvrir des secrets bien gardés du royaume de Cyrodiil. Les joueurs qui aiment explorer chaque recoin de la carte trouveront leur compte dans cette section.

Compléter le jeu à 100 % : 120 heures minimum. Pour obtenir le platine ou finir le jeu à 100 %, il faudra s’attaquer à tous les objectifs, y compris les succès parfois difficiles à valider, les quêtes complexes, ainsi que la recherche des objets et secrets disséminés tout au long du monde. Les chasseurs de trophées devront être prêts à investir un temps considérable dans cette quête de perfection.

Un monde vaste, riche et détaillé

L’ampleur du monde de Oblivion Remastered justifie en grande partie ces chiffres impressionnants. Chaque région, chaque ville, chaque donjon sont remplis de détails et de contenu qui donnent envie de s’aventurer encore et encore. Les nombreuses possibilités de personnalisation du personnage, l’interaction avec les différents groupes et factions, ainsi que l’énorme variété de quêtes disponibles, contribuent à l’impression de richesse et de profondeur de ce RPG mythique. De plus, le remaster apporte des améliorations graphiques significatives, rendant l’exploration encore plus agréable et immersive.

Où jouer à Oblivion Remastered ?

Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Oblivion Remastered peut également être joué via le Game Pass, ce qui permet d’accéder à cette œuvre sans frais supplémentaires pour les abonnés. Il est aussi possible de l’acheter à prix réduit grâce à des offres promotionnelles proposées par des partenaires comme Instant Gaming. Actuellement, les prix varient en fonction de l’édition choisie, allant de l’édition standard à l’édition deluxe avec des bonus exclusifs.

Conclusion : Un RPG à la durée de vie colossale

Avec ses nombreuses heures de contenu, Oblivion Remastered s’impose comme une référence pour les amateurs de RPG. Son monde vaste, ses quêtes captivantes et ses nombreux objectifs à atteindre en font un jeu dont la durée de vie peut facilement atteindre des sommets, en fonction de l’investissement de chaque joueur. Que vous soyez un fan de longue date de la saga Elder Scrolls ou un néophyte désireux de découvrir ce chef-d’œuvre, Oblivion Remastered saura vous offrir une expérience inoubliable.