Cognex dévoile un système de vision industrielle dopé à l’IA pour accélérer la production

Dans les usines où chaque milliseconde compte, Cognex Corporation avance ses pions avec une nouvelle génération de technologie embarquée. Le groupe américain annonce le lancement de l’In-Sight® 3900, un système de vision industrielle conçu pour effectuer des inspections à très haute vitesse, sans recourir à un ordinateur externe.

Positionné comme une rupture technologique, cet équipement repose sur une architecture d’intelligence artificielle intégrée, combinée aux plateformes Qualcomm. L’objectif est clair : supprimer le compromis historique entre précision d’inspection et cadence de production, un défi majeur dans les lignes industrielles modernes.

Sur le terrain, la promesse se traduit par des performances nettement supérieures. Le système est capable de traiter les données jusqu’à quatre fois plus rapidement que les générations précédentes, tout en exploitant des images haute résolution allant jusqu’à 25 mégapixels. Résultat : une détection plus fine des défauts, sans ralentir les chaînes de fabrication.

L’innovation repose surtout sur l’exécution en périphérie, directement au niveau des équipements. En intégrant un processeur dédié à l’IA, le dispositif permet une prise de décision en temps réel, synchronisée avec les cadences industrielles les plus élevées. Cette approche réduit la dépendance aux infrastructures informatiques lourdes et simplifie le déploiement dans les usines.

Pour les industriels, les applications sont multiples : contrôle qualité dans l’automobile, inspection des emballages, vérification dans l’électronique ou encore production de biens de consommation. L’enjeu est de garantir une fiabilité maximale tout en maintenant des volumes élevés.

Au-delà du produit, Cognex inscrit cette innovation dans une stratégie plus large. Connecté à sa plateforme OneVision, le système s’intègre dans un écosystème allant du cloud à la périphérie, permettant de centraliser l’apprentissage des modèles d’IA tout en exécutant les inspections localement.