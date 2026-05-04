Québec : Vincent Caron reconduit adjoint parlementaire au Tourisme

Le secteur touristique québécois mise sur la continuité. La ministre du Tourisme Amélie Dionne a confirmé la reconduction de Vincent Caron, député de Portneuf, au poste d’adjoint parlementaire, un rôle clé dans le pilotage des priorités gouvernementales liées à l’industrie.

Cette décision s’inscrit dans une logique de stabilité à un moment où le tourisme demeure un levier stratégique pour l’économie régionale. Fort de plusieurs années d’expérience dans cette fonction, Vincent Caron dispose d’une connaissance fine des enjeux territoriaux et des dynamiques propres aux différentes régions du Québec.

Au sein du gouvernement, son profil s’est imposé par une capacité à faire avancer des dossiers structurants, en lien étroit avec les acteurs du secteur. Sa reconduction traduit ainsi une volonté de poursuivre les efforts engagés pour renforcer l’attractivité de la destination québécoise, dans un contexte de concurrence accrue entre marchés touristiques.

Pour la ministre, le tourisme dépasse le cadre économique. Il participe au rayonnement du Québec, soutient l’emploi dans l’ensemble des régions et valorise le patrimoine culturel et naturel. Dans cette perspective, l’appui d’un adjoint expérimenté apparaît comme un atout pour accompagner les transformations du secteur.

De son côté, Vincent Caron met en avant la nécessité de consolider les partenariats et d’inscrire l’action publique dans une logique durable. L’enjeu consiste à maintenir une croissance équilibrée, capable de générer des retombées économiques tout en préservant les spécificités locales.