Décès du pape François : l’Église à l’heure des choix, le conclave s’organise

Le Vatican est en deuil. Le pape François s’est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, victime de complications respiratoires contractées quelques mois plus tôt. Celui qui, pendant plus d’une décennie, a marqué l’Église catholique par son engagement en faveur des plus démunis, son ouverture sur le monde et son franc-parler, laisse derrière lui une institution à l’heure d’un tournant crucial.

Le décès du souverain pontife ouvre désormais une phase de vacance du Saint-Siège, durant laquelle les rouages complexes du Vatican s’activent pour organiser le conclave. Les cardinaux électeurs, issus des quatre coins du globe, vont bientôt se réunir sous les fresques de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, pour désigner celui qui deviendra le 267e successeur de saint Pierre.

Une Église entre continuité et rupture

Alors que le deuil s’organise dans la cité papale, les spéculations vont bon train sur l’identité du futur chef de l’Église catholique. Entre les partisans d’un prolongement de la ligne pastorale de François et ceux favorables à un retour à une tradition plus conservatrice, le conclave à venir s’annonce déterminant pour l’avenir du catholicisme mondial.

Certains cardinaux apparaissent d’ores et déjà comme de sérieux prétendants. Des noms circulent avec insistance, chacun incarnant une sensibilité particulière de l’Église.

Les figures les plus citées

Pietro Parolin, actuel secrétaire d’État du Vatican, incarne l’option de la stabilité. Diplomate chevronné, cet Italien de 70 ans connaît parfaitement les arcanes de la Curie. Apprécié pour sa discrétion, il pourrait cependant pâtir d’une image trop technocratique.

Autre profil en vue, Luis Antonio Tagle, cardinal philippin de 67 ans, figure progressiste et proche idéologiquement du défunt pape. Engagé sur les questions sociales et environnementales, il est cependant tenu à l’écart du centre décisionnel de Rome, ce qui pourrait limiter ses chances.

Le Français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, fait également figure de papabile. Théologien, polyglotte et promoteur du dialogue interreligieux, il représente un catholicisme tourné vers la Méditerranée. Son profil humaniste pourrait séduire, même si l’influence française reste historiquement modeste dans les scrutins pontificaux.

Du côté de l’Italie, Matteo Zuppi, président de la Conférence épiscopale italienne, séduit par sa posture réformiste tempérée. Engagé dans des missions de paix, notamment en Afrique, il apparaît comme un pont entre les tendances progressistes et modérées.

Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, attire quant à lui l’attention pour sa connaissance des enjeux géopolitiques du Proche-Orient et son engagement auprès des chrétiens d’Orient. Moins influent à Rome, il n’en reste pas moins une figure respectée.

Candidat d’un courant plus conservateur, Péter Erdő, primat de Hongrie, pourrait incarner une ligne doctrinale rigoureuse. Ce cardinal discret, âgé de 72 ans, est souvent évoqué comme un possible homme de consensus.

Côté Amérique latine, Paulo Cezar Costa, archevêque de Brasília âgé de 57 ans, se distingue par sa jeunesse et sa proximité avec les réalités de terrain. Récemment nommé cardinal, il incarne un renouveau potentiel, bien que son manque d’expérience à Rome puisse jouer contre lui.

Enfin, le cardinal guinéen Robert Sarah, doyen des conservateurs, est une voix respectée dans les sphères traditionnalistes. Figure d’autorité morale, son engagement humanitaire est reconnu, mais ses positions rigides pourraient diviser.

Une décision chargée de symboles

Le choix du prochain pape dépassera les murs du Vatican. Il reflètera les grandes orientations futures de l’Église face aux défis contemporains : la sécularisation croissante, les scandales à répétition, le dialogue interreligieux, la question des abus sexuels, la place des femmes et l’écologie.

Le conclave, dont la date sera annoncée dans les jours à venir, se déroulera à huis clos. Dès l’instant où les portes de la chapelle Sixtine seront scellées, le monde entier aura les yeux rivés vers la cheminée du Vatican, dans l’attente de la fumée blanche.

L’Église, en deuil, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Le futur pape, quel qu’il soit, aura pour mission de prolonger — ou de corriger — l’héritage complexe laissé par François. Plus qu’un nom, c’est une vision du monde qui se dessine à l’horizon.