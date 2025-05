La Chine renforce les normes de sécurité automobile

Le secteur automobile mondial, sous l’impact de l’innovation rapide et des nouvelles technologies, fait face à un tournant majeur. Le 28 mars 2025, le gouvernement chinois a pris une mesure radicale pour remettre de l’ordre dans un marché en pleine effervescence. L’industrie automobile se trouve désormais confrontée à une nouvelle série de régulations, qui modifient en profondeur les standards de sécurité et les attentes vis-à-vis des technologies émergentes, telles que les batteries électriques et la conduite autonome.

Une nouvelle réglementation qui met un terme aux risques d’incendie des batteries

Les batteries des véhicules électriques (VE) ont longtemps été au centre des préoccupations en raison de leur risque potentiel d’incendie ou d’explosion. Jusqu’à présent, la réglementation chinoise permettait un simple signal d’alerte cinq minutes avant un incident grave. Toutefois, avec la nouvelle norme GB38031-2025, intitulée « Safety Requirements for Power Batteries of EV », qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, la Chine impose des exigences de sécurité strictes pour éviter tout risque d’incendie, d’explosion ou d’emballement thermique, et ce, même dans des conditions extrêmes.

Les nouveaux standards exigent que les batteries subissent une série de tests rigoureux, incluant des essais d’impact, des évaluations de cycles de charge rapide (minimum 300 cycles), ainsi que des tests de diffusion thermique. Ces mesures visent non seulement à garantir la sécurité des conducteurs, mais aussi à positionner la Chine en tant que référence mondiale en matière de sécurité automobile. De nombreux acteurs de l’industrie, comme CATL, ont déjà pris les devants en intégrant des technologies sans propagation thermique, tandis que d’autres, comme Hyundai, ont ajouté des extincteurs intégrés à leurs modules pour renforcer la sécurité.

Avec ces nouvelles régulations, la Chine pourrait bien imposer son propre modèle de conformité à l’échelle mondiale. Ce tournant pourrait contraindre de nombreux constructeurs à se conformer aux nouvelles normes, devenant ainsi un véritable levier de compétitivité et un facteur dissuasif pour les marques low-cost qui peinent à s’adapter à de telles exigences.

La Chine freine la conduite autonome pour une plus grande sécurité

Mais la Chine ne s’arrête pas aux batteries. Le même jour, le ministère chinois de l’Industrie a dévoilé une série de nouvelles mesures concernant la conduite autonome. Jusqu’à présent, l’expérimentation des technologies de conduite autonome se faisait parfois de manière un peu trop libre, avec des tests publics souvent menés sans encadrement strict. Désormais, la situation change. Les constructeurs devront obtenir une autorisation officielle avant de lancer toute expérimentation publique et ne pourront plus déployer ces technologies sans supervision.

Les termes comme « conduite autonome » ou « conduite intelligente » sont désormais proscrits, et les véhicules seront désormais désignés sous le terme plus prudent de « conduite assistée ». Cette modification linguistique traduit une volonté de la part des autorités chinoises de recentrer l’innovation sur la sécurité, plutôt que sur des promesses marketing souvent exagérées.

De plus, la Chine a interdit les systèmes de voiturier automatique, des fonctions qui permettaient aux véhicules de se garer sans intervention humaine. Ces systèmes, développés par des entreprises comme Xiaomi, Xpeng, Nio ou Li Auto, se trouvent désormais dans l’obligation de revoir leur stratégie de développement. Cette décision marque un tournant dans la philosophie de régulation : à l’heure où l’innovation technologique est souvent perçue comme un progrès nécessaire, la Chine choisit de placer la sécurité et la protection de l’humain avant tout.

Un contrôle renforcé des mises à jour logicielles

En parallèle de ces nouvelles régulations, le gouvernement chinois impose désormais un contrôle strict sur les mises à jour logicielles. Jusqu’à aujourd’hui, les constructeurs automobile pouvaient corriger des erreurs ou introduire de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour à distance, ou OTA (Over The Air). Désormais, chaque mise à jour devra être validée par les régulateurs chinois, ce qui inclut une gestion plus rigoureuse des correctifs urgents, assimilés désormais à des rappels.

Cette démarche vise à éviter le développement de logiciels bancals ou de technologies en perpétuelle phase de test. Le contrôle imposé par le gouvernement pourrait ainsi rééquilibrer la concurrence en faveur des constructeurs traditionnels, qui se montrent plus prudents dans l’approche technologique, par rapport aux start-ups de la « voiture intelligente ». Les implications de ces nouvelles règles pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières de la Chine, incitant d’autres pays à adopter des régulations similaires.

Conclusion : Un modèle de régulation exportable

La Chine, en imposant ces normes strictes, se positionne non seulement comme un leader dans l’industrie automobile mondiale, mais aussi comme un régulateur incontournable. Le pays semble décidé à réécrire les règles du jeu de l’industrie automobile, forçant les constructeurs à s’adapter à ses exigences de sécurité, tout en privilégiant une approche responsable et centrée sur l’humain.

Alors que l’Europe et les États-Unis n’ont pas encore mis en place de régulations aussi strictes, la Chine pourrait bien fixer un nouveau standard mondial en matière de sécurité automobile. Il est désormais certain que le modèle chinois de régulation se fera écho dans le reste du monde, notamment dans des secteurs aussi innovants et risqués que les véhicules électriques et la conduite autonome. Dans ce contexte, les constructeurs qui ne parviennent pas à s’adapter risquent de se voir écartés du marché mondial, tandis que ceux qui respectent les nouvelles normes auront une longueur d’avance.

Pékin n’a donc pas seulement décidé de mettre un frein à certaines dérives technologiques, elle impose un modèle d’innovation plus raisonné et responsable, dont les retombées se feront sentir dans les années à venir.