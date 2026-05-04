Aéronautique : Groupe Meloche rachète Rossi Aéro

L’industrie aéronautique québécoise franchit un nouveau cap avec l’acquisition de Groupe Rossi Aéro par Groupe Meloche, une opération structurante qui redessine les équilibres industriels entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

Déjà bien implanté dans l’écosystème nord-américain, le groupe québécois renforce son ancrage en Europe, notamment dans la région stratégique de Toulouse, l’un des principaux hubs mondiaux de l’aéronautique. Cette opération lui permet d’atteindre une taille critique, avec plus de 900 employés, huit sites industriels et un chiffre d’affaires dépassant les 250 millions de dollars canadiens.

Au-delà de l’effet de volume, l’enjeu est industriel. L’intégration de Rossi Aéro permet de proposer une offre complète allant de l’usinage de précision à l’assemblage de composants métalliques, tout en rapprochant les capacités de production des grands donneurs d’ordre internationaux. Une configuration qui vise à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à optimiser les délais dans un contexte mondial sous tension.

Soutenue par Novacap, ainsi que par des acteurs publics comme Investissement Québec et Exportation et développement Canada, l’opération s’inscrit dans une stratégie de croissance accélérée. L’objectif est clair : bâtir une plateforme industrielle capable de répondre aux exigences croissantes des secteurs aéronautique et de défense.

Pour les autorités québécoises, cette acquisition dépasse le cadre d’une simple expansion. Elle participe au renforcement de la compétitivité industrielle du Québec et à son positionnement dans des chaînes de valeur globalisées. En consolidant sa présence en Europe, Groupe Meloche contribue à l’internationalisation du savoir-faire local tout en maintenant un ancrage fort au Québec.