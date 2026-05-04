Montréal centre-ville confie sa direction générale à Jules Hébert

Changement stratégique au sein de Montréal centre-ville. L’organisation annonce la nomination de Jules Hébert au poste de directeur général, avec pour mission de consolider les acquis et d’accélérer le développement du cœur économique de la métropole.

Déjà impliqué dans la structure en tant que directeur général adjoint à la sortie de la pandémie, le nouveau dirigeant s’appuie sur une connaissance approfondie des enjeux urbains, commerciaux et économiques du centre-ville. Son profil, marqué par une capacité à mobiliser les acteurs locaux et à piloter des projets complexes, a pesé dans le processus de sélection.

Au fil de son précédent passage, Jules Hébert a contribué à plusieurs initiatives structurantes, notamment autour de l’aménagement urbain, de l’attractivité commerciale et de l’amélioration de l’expérience des usagers. Parmi les projets engagés figurent des stratégies d’illumination, la valorisation d’espaces publics emblématiques et le déploiement d’outils d’analyse destinés à mieux orienter les décisions.

Cette nomination s’inscrit dans une logique de continuité, mais aussi de montée en puissance. L’organisation entend s’appuyer sur des données et des collaborations renforcées pour soutenir le dynamisme économique du centre-ville, tout en améliorant la qualité de vie et l’expérience urbaine.

Le conseil d’administration, présidé par Simon Castonguay, mise sur une vision structurée et fédératrice pour accompagner les transformations en cours. De son côté, Jules Hébert évoque un retour porteur de sens, dans un contexte où le centre-ville retrouve progressivement son attractivité tout en faisant face à de nouveaux défis.

Créée en 1999, la Société de développement commercial regroupe près de 5.000 entreprises et constitue aujourd’hui la plus importante organisation de ce type au Canada. Elle joue un rôle clé dans l’animation économique et la coordination des initiatives au sein du centre-ville montréalais, à l’heure où les grandes métropoles redéfinissent leurs modèles de croissance et d’attractivité.