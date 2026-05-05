EY mise sur les entrepreneurs issus de la diversité pour accélérer la croissance

Douze fondateurs, un an d’accompagnement et un objectif clair : lever les barrières qui freinent l’accès à la croissance. À Toronto, EY a lancé l’édition 2026 de son programme Réseau Accès-entrepreneurs, une initiative dédiée aux dirigeants issus de communautés historiquement sous-représentées dans l’écosystème économique canadien.

Au cœur du dispositif, une logique simple mais structurante : offrir du mentorat, un accès direct à des réseaux d’affaires et un accompagnement stratégique sur les leviers clés de développement. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts et la complexification des marchés, l’enjeu dépasse le simple soutien individuel pour toucher à la compétitivité globale de l’économie.

Les profils sélectionnés illustrent une diversité sectorielle assumée, allant de la technologie à l’immobilier, en passant par la santé, l’éducation ou encore les biens de consommation. Cette transversalité reflète une réalité : l’innovation ne se limite plus à quelques secteurs, elle se diffuse désormais dans l’ensemble du tissu entrepreneurial.

Le programme s’articule autour d’un accompagnement intensif, combinant coaching personnalisé et sessions de formation ciblées, notamment sur la transformation numérique et la cybersécurité. Chaque participant bénéficie d’un suivi dédié, avec un accès direct à l’écosystème international du cabinet.

Au-delà de l’accompagnement, l’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large. Pour EY, il s’agit de corriger des déséquilibres structurels persistants dans l’accès aux opportunités économiques. En facilitant l’émergence d’entreprises portées par des profils diversifiés, le cabinet entend contribuer à une croissance plus inclusive et plus durable.

L’enjeu est aussi macroéconomique. En renforçant la capacité de ces entrepreneurs à structurer et à développer leurs activités, le programme vise à générer un effet d’entraînement sur les territoires et les communautés, avec des retombées qui dépassent largement le cadre des entreprises accompagnées.