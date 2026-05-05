Ottawa débloque 1,5 milliard pour soutenir l’industrie face à la guerre commerciale

Un choc tarifaire, puis une riposte budgétaire. À Ottawa, le gouvernement canadien a annoncé un plan d’urgence de 1,5 milliard de dollars pour amortir l’impact des nouvelles mesures commerciales américaines sur les industries exposées, notamment dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium et du cuivre.

Au cœur de ce dispositif, un milliard de dollars sera injecté via la Banque de développement du Canada, sous forme de prêts à faible taux destinés aux entreprises dont le chiffre d’affaires a chuté d’au moins 20 %. L’objectif est d’aider les acteurs industriels à s’adapter rapidement à un environnement commercial devenu plus contraignant.

En parallèle, 500 millions de dollars supplémentaires viendront renforcer les programmes régionaux déjà en place pour soutenir les exportateurs. Cette réponse intervient après le durcissement des droits de douane américains sur les produits intégrant des métaux stratégiques, élargissant fortement le périmètre des exportations concernées.

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, reconnaît un tournant dans les relations commerciales avec Washington. Les nouvelles règles ont fait grimper la part des exportations touchées, mettant sous pression plusieurs segments clés de l’industrie manufacturière.

Sur le terrain, l’incertitude domine. Certaines entreprises, fortement dépendantes du marché américain, voient leurs coûts augmenter brutalement, avec des marges fragilisées et une visibilité réduite. Dans certains cas, les droits de douane atteignent des niveaux qui remettent en cause la compétitivité des produits canadiens.

Face à cette situation, Ottawa tente de contenir les effets immédiats tout en laissant ouverte la voie à une solution négociée. L’accord Accord Canada–États-Unis–Mexique continue de protéger une partie des échanges, sans toutefois couvrir les mesures sectorielles actuellement en vigueur.