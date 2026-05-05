Walovi accélère son expansion mondiale avec des accords signés dans dix pays à Guangzhou

À Guangzhou, en marge de la 139e édition de la Foire de Canton, le groupe Walovi a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie internationale en réunissant plus de 280 partenaires et en signant des accords de distribution avec dix pays, principalement en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie centrale.

Organisée sur l’île biotech de Guangzhou, la conférence des partenaires mondiaux s’est imposée comme une vitrine de l’ambition du groupe : structurer un réseau global orienté vers les marchés émergents. L’objectif affiché est clair, étendre la présence de la marque dans plus de 60 pays supplémentaires, en s’appuyant notamment sur les corridors économiques liés à l’initiative des nouvelles routes commerciales internationales.

Au cœur de cette dynamique, la maison-mère GPHL mise sur une transformation progressive de son modèle. Passer d’une logique d’expansion à une stratégie d’écosystème, en intégrant distribution, marketing et production dans une approche plus intégrée. Une évolution qui vise à renforcer la résilience et la compétitivité du groupe à l’échelle mondiale.

La signature des accords marque un tournant concret. Elle permet à Walovi d’ancrer sa présence dans des zones à forte croissance, tout en adaptant ses produits aux spécificités locales. L’entreprise insiste sur une approche hybride : exporter son savoir-faire tout en développant une implantation locale durable.

Selon les données du cabinet Frost & Sullivan, Walovi occupe déjà une position dominante sur le marché mondial des boissons naturelles à base de plantes, avec plusieurs années consécutives en tête des ventes. Sur la dernière décennie, son expansion internationale s’est fortement accélérée, avec une croissance annuelle soutenue et une présence consolidée en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe.

Au-delà des chiffres, le groupe cherche à imposer une vision : celle d’une industrie des boissons portée par la tendance mondiale vers des produits naturels et sains. Pour ses dirigeants, l’internationalisation ne se limite plus à l’exportation, mais repose sur une intégration locale et des partenariats durables.