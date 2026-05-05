Beauté durable : Meiyume décroche la médaille d’or EcoVadis et accélère sa stratégie responsable

À Hong Kong, Meiyume franchit un cap stratégique en obtenant la médaille d’or d’EcoVadis pour 2026, se positionnant parmi les entreprises les mieux notées au niveau mondial avec un classement au 96e centile.

Cette distinction intervient dans un contexte où les exigences en matière de durabilité s’intensifient dans l’industrie de la beauté. Entre pression réglementaire et attentes accrues des consommateurs, les marques revoient leurs chaînes d’approvisionnement et privilégient des partenaires capables de garantir transparence, traçabilité et pratiques responsables.

Pour Meiyume, cette reconnaissance repose sur une approche structurée. L’entreprise déploie un modèle interne baptisé “5P”, articulé autour de cinq axes : produit, processus, implantation, capital humain et gouvernance. Une stratégie qui vise à intégrer la durabilité à chaque étape, de la conception des emballages jusqu’aux pratiques d’approvisionnement.

Dans les faits, cela se traduit par une accélération de l’innovation sur les formulations et les packagings, un renforcement des standards éthiques dans la chaîne logistique, ainsi qu’une amélioration continue des performances environnementales. L’entreprise met également l’accent sur un environnement de travail inclusif et sur des règles de gouvernance plus strictes.

Mais au-delà du label, le groupe insiste sur une logique de transformation continue. La médaille d’or n’est pas présentée comme une finalité, mais comme une étape dans un processus d’amélioration permanente. L’objectif est d’accompagner les marques de cosmétique et de soins dans leur propre transition vers des modèles plus durables.