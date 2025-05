Blurring Time : La quête de soi à travers la musique de Bells Larsen

Le parcours de Bells Larsen est une exploration profonde et personnelle. À travers son dernier projet, Blurring Time, il nous invite à une introspection musicale qui nous dévoile sa transition de genre. Un voyage au cœur de soi, un mélange entre l’ancienne voix qui le définissait et la nouvelle, masculine, qui s’épanouit désormais. L’artiste aborde ce processus avec une sincérité déconcertante, rendant hommage aux deux versions de lui-même, tout en faisant face à des obstacles externes qui nuisent à son épanouissement, notamment la politique d’immigration des États-Unis.

Né à Toronto et maintenant installé à Montréal, Bells Larsen a baigné dès son enfance dans l’univers artistique. Son père écrivain et sa mère actrice lui ont appris l’importance d’une expression créative, et la musique est rapidement devenue son principal moyen de communication. Mais au-delà de l’art, ce sont ses expériences personnelles, particulièrement la perte de son premier amour, qui l’ont conduit à écrire Good Grief, un album sorti en 2022 et centré sur le deuil et la quête de sens. C’est à ce moment qu’il a entamé son processus de transition, amorçant un regard plus intime sur lui-même avec l’album Blurring Time.

Une voix entre deux mondes

La voix est au cœur de cette transformation. En tant que musicien, la voix de Bells Larsen a toujours été son instrument principal. Lorsqu’il a entamé sa transition, il se retrouvait confronté à la question suivante : devait-il enregistrer sa musique avec l’ancienne version de sa voix ou attendre que celle-ci se transforme sous l’effet de la testostérone ? Finalement, il a choisi de capturer les deux, unifiant les différentes étapes de son parcours personnel et musical. Cette décision reflète sa vision d’un processus de transition qui ne se découpe pas en segments distincts mais qui s’entrelace dans un tout, rendant hommage à ses deux identités.

Les chansons de Blurring Time abordent des thèmes personnels et universels : le changement, la transformation, la recherche de soi. Bells explique qu’il a abordé chaque morceau comme une interrogation existentielle. Qui suis-je ? Comment puis-je me définir quand je suis encore en train de me découvrir ? Comment ma voix, mon instrument, reflète-t-elle cette évolution ?

Le titre de l’album, Blurring Time, évoque cette période floue où chaque aspect de sa vie, de son identité et de son art se confond, se redéfinit sans cesse. Pour Bells Larsen, le changement est une constante, et il l’accepte pleinement, en célébrant son processus personnel tout en reconnaissant que tout autour de lui, le monde change également.

Des obstacles politiques à la quête de liberté créative

Alors que l’album s’apprête à sortir, Bells Larsen se prépare à une tournée qui devait le mener à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Cependant, au début du mois d’avril, il a reçu une nouvelle dévastatrice : l’interdiction de faire une demande de visa pour les États-Unis. Cette décision fait suite à un changement de politique sous la nouvelle administration, qui permet désormais de rejeter les demandes de visa de toute personne dont l’identité de genre ne correspond pas à celle figurant sur leur passeport. Une attaque directe contre l’identité transgenre de Bells Larsen, dont les documents officiels indiquent un genre masculin, celui auquel il s’identifie désormais.

L’artiste, profondément affecté par cette interdiction, exprime sa frustration et son désarroi. La sortie de son album, qui parle explicitement de sa transition, devient ainsi un enjeu politique. Mais, loin de se laisser abattre, Bells décide de se concentrer sur ses concerts au Canada, au Québec et en Europe, où il se sent plus en sécurité et où il pourra continuer à partager sa musique.

Un message d’espoir à travers la musique

Malgré les épreuves, Bells Larsen reste déterminé. Loin de se laisser décourager par cette situation, il met l’accent sur la beauté de son art et la richesse des liens qu’il tisse avec sa famille, ses amis et sa communauté. « Je veux juste pouvoir raconter mes histoires avec ma guitare. C’est tout ce que je veux faire », affirme-t-il, soulignant que la musique est avant tout pour lui un moyen de partager ses expériences et de transmettre un message d’amour et de liberté.

Dans Blurring Time, Bells Larsen ne se contente pas de parler de son identité transgenre. Il nous invite à réfléchir à la nature du changement en soi et dans le monde, à la quête d’une vérité personnelle et universelle, et à la beauté de l’évolution humaine, toujours en mouvement.

Cet album, au-delà de sa dimension personnelle, devient une œuvre collective, un témoignage fort de la résilience face à l’adversité. Le défi auquel Bells Larsen fait face est celui de nombreux artistes et individus marginalisés, mais sa musique, comme son message, reste une lumière dans l’obscurité.