La NASA et l’Éclipse Lunaire : Une Nouvelle Lecture de la Mort de Jésus

Depuis des siècles, une question persiste dans l’esprit des croyants et des chercheurs : quelle est la véritable date de la mort de Jésus ? Si les Évangiles évoquent des phénomènes mystérieux comme l’obscurité soudaine en pleine journée, les scientifiques ont recours à un outil peu commun pour tenter de lever le voile sur ce mystère : le ciel. Aujourd’hui, c’est la NASA qui fait sensation en apportant une réponse inattendue, en reliant les écrits bibliques à un phénomène astronomique précis. Une étude menée par des chercheurs aurait enfin permis d’établir une date exacte pour la crucifixion, en croisant les récits sacrés, les cycles lunaires et le calendrier juif de l’époque.

Un Phénomène Céleste Intrigant : L’Obscurité en Plein Jour

L’un des passages les plus célèbres des Évangiles se trouve dans l’Évangile selon Matthieu, où il est décrit qu’« il y eut des ténèbres sur toute la terre, de midi jusqu’à trois heures de l’après-midi » lors de la crucifixion de Jésus. Cet événement, souvent interprété d’un point de vue symbolique, a toujours suscité l’intérêt des astronomes. Certains se sont demandés s’il s’agissait d’un miracle ou d’un phénomène naturel. Pour les scientifiques, une obscurité soudaine pendant la journée évoque une éclipse lunaire. Mais, laquelle ? Et surtout, à quelle date cela s’est-il produit ?

Des Textes Sacrés Sous la Loupe

Les chercheurs ont longtemps cherché à associer des événements célestes à ceux décrits dans les Évangiles. Une référence particulière est celle de la « lune changée en sang », mentionnée dans les écrits du prophète Joël. Ce phénomène se produirait lors d’une éclipse lunaire, lorsque la lune devient rougeâtre, une image récurrente dans les écrits chrétiens après la mort de Jésus. Des spécialistes tels que Colin Humphreys et Graeme Waddington de l’Université d’Oxford ont constaté que cette description correspondait à une éclipse lunaire bien documentée, offrant un premier indice pour déterminer la date exacte.

La Lune : Témoigne d’un Drame

Dans les années 1990, la NASA a lancé une étude sur les éclipses lunaires passées. En reconstituant avec précision les cycles lunaires de l’époque de la crucifixion, les chercheurs ont observé une coïncidence frappante : une éclipse lunaire s’est produite à peu près à la même époque où la crucifixion de Jésus est traditionnellement datée. Ce phénomène aurait été visible depuis Jérusalem, renforçant ainsi l’hypothèse d’un lien direct entre l’éclipse et les événements décrits dans les Évangiles.

Le Calendrier Juif : Un Outil Précieux pour la Datation

Pour étayer cette théorie, les scientifiques ont utilisé un autre outil : le calendrier juif du Ier siècle. En croisant les données lunaires avec les dates des fêtes religieuses juives, notamment la Pâque, les chercheurs ont affiné leur enquête. Selon les Évangiles, Jésus est mort peu avant le début du Sabbat et du jour de Pessah. En croisant ces repères temporels avec les données astronomiques, la période de la crucifixion a pu être définie avec davantage de précision.

Quand la NASA S’en Mêle

Dans un communiqué officiel, la NASA a reconnu qu’il existait un lien entre les écrits chrétiens et une éclipse lunaire spécifique. En recoupant les données des chercheurs de la NASA avec les témoignages des Évangiles, un jour particulier a émergé. Ce jour est un vendredi, coïncide avec la date des fêtes religieuses juives et, surtout, un phénomène lunaire particulier a eu lieu. Une date clé semble donc émerger : un vendredi 3 avril de l’an 33 après Jésus-Christ, à environ 15 heures, soit le jour de la crucifixion selon les traditions chrétiennes.

La Date Qui Change la Donne

Le 3 avril 33 après Jésus-Christ, une éclipse lunaire aurait eu lieu à une heure précisément mentionnée dans les Évangiles. Cette découverte fait écho à la tradition chrétienne du Vendredi saint, renforçant la validité de la date par des calculs scientifiques et astronomiques. Pour certains croyants, cette confirmation est bouleversante et est perçue comme une validation divine des écrits bibliques. Pour d’autres, cette découverte soulève de nouvelles questions sur la relation entre science et foi, et la manière dont l’une peut éclairer l’autre.

Quand les Astres Témoignent

Pendant des siècles, la date de la crucifixion est restée enveloppée de mystère, oscillant entre interprétation symbolique et quête historique. Mais aujourd’hui, la science, et plus spécifiquement l’astronomie, apporte une nouvelle voix à ce débat. Grâce à la NASA et aux chercheurs passionnés, le ciel semble avoir conservé la mémoire d’un événement vieux de plus de 2000 ans. Une chose est certaine : les astres n’ont pas fini de nous raconter l’histoire du passé.