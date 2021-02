Coronavirus Canada : 508 nouveaux cas et 62 décès supplémentaires au Québec

Les décès liés à la COVID-19 ont bondi au Québec et en Ontario mardi. Au Québec, 62 décès ont été comptabilisés mardi, soit presque le double de la veille. Le total depuis le début de la pandémie est de 8441.

Dans la province voisine, 51 personnes sont mortes en raison du coronavirus. C’est encore là près du double par rapport aux 29 morts enregistrées lundi. Depuis l’apparition de la COVID-19, 4730 ont succombé en raison de cette maladie en Ontario.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté très élevé dans les deux provinces. Il y en a eu 2508 de plus au Québec pour un total de 215 358 depuis le commencement de la crise. Vingt-trois personnes supplémentaires ont été hospitalisées dans la province en raison de la COVID-19, dont six de plus aux soins intensifs.

De leur côté, les hôpitaux ontariens ont accueilli un nombre record de patients infectés par ce coronavirus avec 1347 enregistrés mardi. Cette province a ajouté 3128 personnes infectées à son bilan, qui s’établit à 197 360 depuis mars.