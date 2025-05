La fin d’un pontificat historique : dix moments forts du pape François, décédé à 88 ans

Le pape François, chef de l’Église catholique depuis 2013, est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Son décès survient un mois après une hospitalisation de 38 jours due à une grave pneumonie bilatérale. Figure charismatique et réformatrice, il laisse derrière lui un héritage profond, marqué par une volonté constante de rapprocher l’Église des fidèles, de défendre les opprimés et de moderniser l’institution catholique.

Voici dix moments emblématiques de son pontificat, qui retracent les grandes lignes de sa mission spirituelle et humaniste :

1. Le 13 mars 2013 : un pape venu du « bout du monde »

Jorge Mario Bergoglio devient le premier pape originaire d’Amérique latine et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Lors de sa première apparition, vêtu d’une simple soutane blanche, il se présente humblement et demande aux fidèles de prier pour lui. Son style simple et direct tranche radicalement avec ses prédécesseurs.

2. Le 28 mars 2013 : il lave les pieds de prisonniers, dont des femmes et une musulmane

Moins de deux semaines après son élection, François choisit un centre pénitentiaire pour célébrer le Jeudi Saint. En lavant les pieds de douze jeunes détenus, dont deux femmes — une chrétienne et une musulmane — il envoie un message fort de fraternité et d’inclusion, rompant avec la tradition.

3. Le 8 juillet 2013 : Lampedusa, le cri pour les migrants

Pour son premier voyage apostolique, il choisit l’île italienne de Lampedusa, devenue symbole de la crise migratoire. Depuis un bateau, il lance une gerbe de fleurs à la mer en hommage aux migrants morts en Méditerranée. Ce geste marque le début d’un engagement constant en faveur des réfugiés.

4. Le 22 décembre 2014 : il dénonce les “maladies” de la Curie

Dans un discours inédit devant la Curie romaine, le pape liste 15 “maladies” de l’Église, dénonçant l’hypocrisie, l’égocentrisme ou encore le “terrorisme des bavardages”. Cette prise de parole audacieuse reflète sa volonté de réformer en profondeur l’administration vaticane.

5. Le 12 février 2016 : rencontre historique avec le patriarche Kirill

À Cuba, le pape François rencontre pour la première fois le patriarche orthodoxe russe Kirill. C’est un événement historique : les chefs des Églises d’Orient et d’Occident ne s’étaient plus rencontrés depuis le schisme de 1054. Mais la guerre en Ukraine refroidira plus tard cette tentative de rapprochement.

6. Le 27 mars 2020 : seul face à la pandémie

Image marquante de la crise sanitaire : le pape François, seul sous la pluie sur une place Saint-Pierre vide, bénit le monde en pleine pandémie de Covid-19. Cette scène symbolise la solitude et la douleur de millions de personnes pendant le confinement mondial.

7. Le 6 mars 2021 : dialogue avec l’islam chiite en Irak

Sous haute sécurité, il se rend en Irak et rencontre l’ayatollah Ali Al-Sistani, figure majeure du chiisme. Ce moment de dialogue interreligieux souligne son engagement pour la paix entre les religions. Il avait déjà signé un document sur la fraternité humaine en 2019 avec l’imam d’Al-Azhar, représentant de l’islam sunnite.

8. Juillet 2022 : demande de pardon aux autochtones au Canada

Lors d’un “pèlerinage pénitentiel”, le pape François présente ses excuses aux peuples autochtones du Canada pour les violences subies dans les pensionnats religieux. Il embrasse des survivants, porte une coiffe traditionnelle et appelle à la réconciliation. Un moment d’humilité et de reconnaissance des erreurs du passé.

9. Le 8 décembre 2022 : larmes pour l’Ukraine

En évoquant « l’Ukraine martyrisée », il ne peut retenir ses larmes lors d’un hommage à l’Immaculée Conception à Rome. Son émotion sincère face à la souffrance des populations civiles frappe l’opinion publique mondiale. Ce geste illustre son opposition à la guerre et à l’injustice.

10. Le 5 janvier 2023 : il bénit le cercueil de Benoît XVI

Pour la première fois dans l’histoire moderne, un pape en exercice préside les funérailles d’un pape émérite. François bénit le cercueil de Benoît XVI, son prédécesseur, avec qui il partagea plus de neuf années de cohabitation respectueuse. Une page inédite de l’histoire de l’Église se tourne.

Une empreinte durable

Pape des marges, des pauvres, du dialogue et de la paix, François a su faire entendre la voix de l’Église dans les grands débats contemporains : crise climatique, immigration, conflits armés, justice sociale. Son langage direct, ses gestes puissants et son ouverture aux autres religions auront transformé l’image du Vatican dans le monde entier.

Avec sa mort, c’est un pontificat à la fois audacieux, spirituel et humain qui s’achève. Mais les réformes qu’il a initiées continueront sans doute d’inspirer l’Église catholique dans les années à venir.