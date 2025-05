Ouvert ou fermé à Pâques : Guide des horaires des commerces et services à Québec et Lévis

À l’occasion du long congé de Pâques, qui se déroule du 18 au 21 avril 2025, plusieurs établissements et services à Québec et Lévis adapteront leurs horaires. Voici un aperçu détaillé des principaux changements pour que les citoyens puissent mieux planifier leur week-end pascal.

Commerces et services :

Restaurants, bars, pharmacies et dépanneurs : Ces commerces resteront ouverts selon leurs horaires habituels, permettant aux habitants de profiter des services sans interruption pendant tout le congé.

Épiceries et grandes surfaces : Ces établissements fonctionnent sur des horaires variables pendant le week-end, avec une fermeture partielle prévue le dimanche de Pâques (le 20 avril). Certains magasins fermeront plus tôt, tandis que d’autres ajusteront leurs heures de fonctionnement en fonction de la demande.

SAQ : La majorité des succursales de la Société des Alcools du Québec (SAQ) resteront ouvertes selon leur horaire habituel vendredi, samedi et lundi. Cependant, le dimanche, seules les succursales SAQ Express ainsi que quelques anciennes SAQ Classique seront ouvertes.

SQDC : Les succursales de la Société québécoise du cannabis continueront de servir leurs clients pendant toute la fin de semaine, sauf le dimanche.

Bibliothèques municipales :

À Québec : La majorité des bibliothèques, comme celles de Gabrielle-Roy, Monique-Corriveau et Étienne-Parent, resteront ouvertes vendredi et samedi. Cependant, leurs horaires seront réduits dimanche et lundi.

À Lévis : Les bibliothèques seront fermées le 18 et 20 avril, mais certaines ouvriront à des horaires réduits le samedi et lundi.

Installations sportives et activités récréatives :

Québec : Les installations sportives, telles que les centres sportifs et les gymnases, seront disponibles pendant tout le week-end, avec certaines activités gratuites proposées le 18 avril pour encourager la pratique physique.

Lévis : Les piscines municipales resteront ouvertes tous les jours, sauf le dimanche. Les centres communautaires et certains équipements comme les plateaux de location seront accessibles uniquement sur réservation. Les arénas suivront leurs horaires réguliers, permettant aux sportifs de profiter des infrastructures de loisirs.

Transport public :

Réseau de transport de la Capitale (RTC) : Les services du RTC seront modifiés pour le congé. Vendredi, les autobus circuleront selon l’horaire du samedi, avec un service spécial en soirée. Le samedi 19 avril, l’horaire habituel sera en vigueur, tandis que dimanche et lundi, le service se limitera à l’horaire réduit du dimanche, sans le service de nuit.

Réseau de transport de Lévis : Le RTC Lévis suivra un plan similaire, avec un service adapté pour les 18 et 19 avril (horaires du samedi) et pour les 20 et 21 avril (horaires du dimanche).

Stationnement :

Durant le congé de Pâques, la ville de Québec mettra en place une tolérance concernant les parcomètres. Tous les espaces habituellement payants seront gratuits le dimanche et lundi. En outre, une tolérance sera exercée pour les zones de stationnement limité à un temps spécifique ou nécessitant un permis pour les résidents.

Collecte des déchets :

Les services de collecte des ordures ménagères et des matières recyclables continueront de fonctionner normalement, à la fois à Québec et à Lévis, pendant tout le week-end. Les écocentres seront également ouverts, offrant un espace pour le dépôt des matériaux recyclables et des déchets spécifiques.

Bien que certains commerces et services ajustent leurs horaires pour le long congé de Pâques, les citoyens de Québec et Lévis pourront compter sur une large disponibilité de services essentiels. Que ce soit pour les achats, les loisirs ou le transport, les horaires sont adaptés pour garantir une expérience pratique et agréable tout au long de ce week-end festif.