Une nouvelle Chambre économique Maroc-Canada lancée à Toronto

La communauté marocaine du Canada se dote d’un nouvel outil destiné à renforcer les échanges économiques entre Rabat et Ottawa. La Chambre économique Maroc-Canada (CEMC) a officiellement vu le jour à Toronto avec l’ambition de favoriser les investissements, l’accompagnement des entreprises et le développement des relations commerciales entre les deux pays.

Présidée par Faouzi Metouilli, la nouvelle structure se présente comme une organisation indépendante à but non lucratif. Le projet, évoqué depuis plusieurs années au sein de la diaspora marocaine au Canada, a finalement été concrétisé dans un contexte marqué par le renforcement des relations économiques et diplomatiques entre les deux pays.

La vice-présidente chargée des communications et des relations internationales, Selma Régragui, explique que la CEMC entend répondre aux besoins des entrepreneurs marocains et canadiens souhaitant développer leurs activités de part et d’autre de l’Atlantique. L’organisme prévoit notamment d’intervenir dans des secteurs comme l’innovation, les infrastructures, les technologies ou encore l’agroalimentaire.

Selon les données citées par l’organisation, les échanges commerciaux entre le Canada et le Maroc ont dépassé 1,82 milliard de dollars en 2024, faisant du Royaume le troisième partenaire commercial du Canada en Afrique. Les responsables de la chambre estiment que plusieurs opportunités restent encore sous-exploitées malgré une dynamique économique jugée favorable.

Basée à Toronto, la CEMC dispose également de bureaux à Montréal et Casablanca afin d’assurer un suivi des projets dans les deux pays. Parmi ses futurs chantiers figure l’organisation d’un forum économique canado-marocain annuel qui devrait se tenir alternativement au Canada et au Maroc pour encourager les investissements et les partenariats d’affaires.