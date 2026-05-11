La Fondation du Children récolte un record de 373 millions de dollars

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a annoncé la clôture de sa campagne majeure « Panser autrement » avec un montant historique de plus de 373 millions de dollars récoltés, un record pour une fondation hospitalière au Québec. L’annonce a été faite à l’occasion de la 25e édition du Bal des tannants organisée à Montréal.

Cette campagne, portée par des milliers de donateurs à travers la province canadienne, vise à soutenir les soins pédiatriques, la recherche médicale et l’innovation au sein de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les responsables de la fondation affirment que plusieurs projets financés grâce à cette mobilisation permettront d’accélérer le développement de nouvelles approches médicales destinées aux jeunes patients.

La soirée caritative, organisée dans un hangar de Starlink Aviation transformé pour l’occasion, a réuni plus de 800 invités issus du monde des affaires, de la philanthropie, de la santé et de la politique. Le Bal des tannants a permis à lui seul de récolter 2,75 millions de dollars supplémentaires au profit des enfants malades.

L’événement a également été marqué par un hommage rendu à P.K. Subban, porte-parole de la fondation, salué pour avoir honoré son engagement philanthropique de 10 millions de dollars en faveur de l’établissement hospitalier. L’ancien joueur de hockey a souligné l’impact concret de cette mobilisation sur la vie des enfants et des familles bénéficiaires.

Depuis sa création en 1973, la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants affirme avoir récolté plus de 875 millions de dollars afin de soutenir les soins pédiatriques et les programmes de recherche liés à la santé infantile au Canada.