Google prépare une annonce majeure autour d’Android et de l’IA Gemini

Google donne rendez-vous aux utilisateurs et développeurs le 12 mai pour une nouvelle édition de “The Android Show”, un événement présenté comme l’un des plus importants consacrés à l’écosystème Android ces dernières années. Plusieurs annonces majeures liées à l’intelligence artificielle, aux futurs appareils connectés et au système Android 17 sont attendues.

Le groupe américain devrait particulièrement mettre l’accent sur Gemini, son modèle phare d’intelligence artificielle. Google préparerait de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer la gestion et l’organisation des informations, notamment grâce à un système de carnets de notes permettant de centraliser des contenus et des sources autour de sujets spécifiques.

L’événement pourrait également marquer une étape importante pour les lunettes connectées Android XR, déjà évoquées lors des précédentes conférences du géant technologique. Google travaillerait aussi sur Aluminum OS, un projet visant à fusionner Android et ChromeOS afin de proposer une expérience plus complète sur ordinateurs portables et appareils hybrides.

Du côté mobile, Android 17 devrait occuper une place centrale durant la conférence. Après plusieurs versions bêta déployées depuis février, la version finale du système pourrait être lancée dès l’été prochain, avant l’arrivée de la nouvelle génération de smartphones Pixel.

Google devrait enfin dévoiler de nouvelles avancées autour de plusieurs projets liés à l’intelligence artificielle générative comme Veo, Lyria ou Beam, dans un contexte où la concurrence entre les grandes entreprises technologiques s’intensifie fortement sur le marché de l’IA