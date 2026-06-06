Le Canada crée une équipe spéciale pour renforcer les infrastructures liées à la défense

Le Canada franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités de défense avec la création d’une équipe spéciale dédiée aux infrastructures locales. L’initiative a été annoncée par la Fédération canadienne des municipalités lors de son congrès annuel tenu à Edmonton, en Alberta.

Cette nouvelle structure vise à renforcer la coopération entre les municipalités canadiennes et le gouvernement fédéral alors que le pays augmente ses investissements militaires et consolide ses engagements au sein de l’OTAN. L’objectif est d’accélérer la réalisation de projets essentiels au soutien des activités de défense sur l’ensemble du territoire.

Selon la présidente de la FCM, Rebecca Bligh, les collectivités jouent déjà un rôle central dans la préparation du pays. Routes, réseaux de transport, logements, systèmes d’eau potable et infrastructures énergétiques constituent des éléments indispensables au fonctionnement des bases militaires et à la qualité de vie du personnel des forces armées.

L’équipe spéciale sera coprésidée par Will Cole-Hamilton et Conny Glenn. Elle réunira des représentants de municipalités accueillant des installations militaires afin d’identifier les obstacles à la mise en œuvre des projets et de proposer des solutions concrètes.

Parmi les priorités annoncées figurent l’accélération des projets d’infrastructures stratégiques, l’augmentation des investissements dans les équipements à usage civil et militaire, ainsi que la réduction des contraintes liées au logement, aux transports, à l’eau et à l’énergie.

La Fédération canadienne des municipalités insiste sur le fait que cette initiative ne vise pas à orienter la politique de défense nationale, mais à assurer que les investissements fédéraux puissent être déployés plus efficacement sur le terrain grâce à une meilleure coordination avec les administrations locales.

Représentant plus de 2.000 municipalités et plus de 90 % de la population canadienne, la FCM estime que l’implication des collectivités sera un facteur clé pour soutenir les ambitions du Canada en matière de défense et de sécurité dans les années à venir.