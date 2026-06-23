Bayer mise sur l’agriculture durable au Maroc

Face aux défis climatiques qui pèsent sur l’agriculture marocaine, Bayer Maroc renforce son engagement en faveur d’une production céréalière plus performante et plus résiliente. À travers une initiative organisée dans la région du Gharb, l’entreprise a présenté plusieurs solutions destinées à accompagner les agriculteurs dans l’amélioration des rendements tout en préservant les ressources naturelles.

Cette démonstration grandeur nature a permis de mettre en lumière les nouvelles approches adoptées pour répondre aux enjeux auxquels sont confrontées les exploitations agricoles. Entre pression sur les ressources hydriques, épisodes de sécheresse récurrents et volatilité des coûts de production, les céréaliers marocains doivent aujourd’hui composer avec un environnement de plus en plus complexe.

La récente amélioration des conditions pluviométriques apporte un regain d’optimisme pour la campagne agricole. Toutefois, les professionnels du secteur rappellent que la sécurité alimentaire du Maroc dépend avant tout de la capacité à renforcer durablement la résilience des exploitations face aux aléas climatiques.

Dans cette perspective, Bayer mise sur l’innovation agronomique et la digitalisation. L’entreprise développe des solutions intégrant protection des cultures, outils numériques d’aide à la décision et accompagnement technique personnalisé. L’objectif est d’aider les agriculteurs à optimiser l’utilisation de l’eau, à mieux gérer les risques et à améliorer la productivité de leurs parcelles.

Les démonstrations réalisées sur le terrain ont notamment montré comment l’utilisation combinée de nouvelles générations de produits phytosanitaires, de données agricoles et de recommandations techniques peut contribuer à sécuriser les récoltes tout en limitant l’impact sur les ressources naturelles.

L’accompagnement de proximité constitue également un pilier important de cette stratégie. Bayer déploie plusieurs programmes d’échanges avec les agriculteurs afin de mieux comprendre les réalités du terrain et d’adapter ses solutions aux spécificités de chaque région. Cette approche vise à favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus durables et économiquement viables.

Les partenariats avec les producteurs, les organisations professionnelles et les institutions occupent une place centrale dans cette dynamique. Ils permettent de tester les innovations dans des conditions réelles et d’accélérer leur diffusion à plus grande échelle au sein du secteur agricole marocain.

La question de la souveraineté alimentaire reste au cœur des préoccupations. Les céréales représentent un maillon stratégique pour l’économie agricole nationale, et leur production constitue un enjeu majeur pour répondre aux besoins d’une population en croissance tout en réduisant la dépendance aux marchés internationaux.

À travers cette initiative dans le Gharb, Bayer Maroc confirme sa volonté de contribuer à la modernisation de l’agriculture nationale. L’entreprise mise sur une combinaison de technologie, d’expertise agronomique et de proximité avec les producteurs pour accompagner la transition vers un modèle agricole plus durable, capable de faire face aux défis climatiques et économiques des prochaines années.