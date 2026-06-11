Les transferts des MRE renforcent l’investissement agricole au Maroc

Les Marocains résidant à l’étranger continuent de jouer un rôle majeur dans le développement économique du Maroc, notamment dans le secteur agricole. Réunis à Rabat à l’occasion de la Journée internationale des envois de fonds à la famille, plusieurs responsables ont mis en avant l’impact croissant des investissements et des transferts financiers de la diaspora sur les territoires ruraux.

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Redouane Arrach, a souligné que les Marocains du Monde représentent un important réservoir d’investisseurs pour l’agriculture nationale. Selon lui, leurs contributions ne se limitent pas aux transferts familiaux traditionnels. De nombreux MRE lancent désormais leurs propres projets agricoles ou participent au financement d’exploitations et d’initiatives entrepreneuriales portées par leurs proches dans différentes régions du Royaume.

Ces flux financiers ont permis de transformer plusieurs zones rurales en favorisant l’investissement productif, la création d’activités génératrices de revenus et le développement d’opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Les transferts constituent ainsi un levier supplémentaire pour moderniser les exploitations agricoles, soutenir les petites entreprises rurales et encourager l’adoption de technologies capables d’améliorer la productivité.

Cette dynamique s’inscrit dans les objectifs de la stratégie Génération Green, qui place le capital humain au cœur de la transformation agricole. Le programme vise notamment à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles et à renforcer l’attractivité économique des zones rurales.

Les responsables ont également insisté sur les progrès réalisés en matière d’inclusion financière au Maroc. Les initiatives engagées portent sur l’éducation financière, le développement des paiements numériques et mobiles ainsi que l’élargissement de l’accès aux solutions de financement et d’assurance adaptées aux réalités du monde rural.

La digitalisation apparaît comme un facteur clé pour faciliter les transferts de fonds, réduire les coûts des transactions et améliorer l’accès des populations rurales aux services financiers. Cet environnement favorise une meilleure valorisation des ressources envoyées par la diaspora et renforce leur impact sur le développement local.

De son côté, Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, a rappelé que les transferts des MRE soutiennent depuis plusieurs décennies l’économie nationale, contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la création d’emplois et au financement de projets entrepreneuriaux. Il estime toutefois que le principal défi consiste désormais à orienter davantage ces ressources vers l’investissement productif.

Malgré les avancées enregistrées, plusieurs obstacles administratifs, financiers et informationnels continuent de freiner certains projets portés par les Marocains du Monde. Les différents acteurs concernés travaillent ainsi à la mise en place de nouveaux mécanismes destinés à renforcer la contribution de la diaspora au développement économique et social du Maroc.