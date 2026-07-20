Cybersécurité au Maroc : les entreprises progressent mais restent exposées

Les entreprises marocaines renforcent progressivement leur niveau de protection face aux cybermenaces, mais plusieurs défis majeurs continuent de freiner leur montée en maturité. C’est le principal enseignement de la troisième édition de l’AUSIMètre, réalisée par l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) en partenariat avec PwC.

Le baromètre 2026 montre une amélioration de la maturité globale des organisations. L’indice de cybersécurité atteint désormais 56 %, contre 49 % un an auparavant. Cette progression traduit une implication plus importante des directions générales, désormais davantage associées aux décisions stratégiques liées à la sécurité informatique.

L’investissement suit également cette dynamique. Plus de la moitié des entreprises consacrent désormais plus de 5 % de leur budget informatique à la cybersécurité, tandis qu’une part croissante dépasse même le seuil des 7 %. Malgré cette évolution, près d’une entreprise sur trois dispose encore de moyens insuffisants ou ne bénéficie d’aucun budget spécifique, créant d’importants écarts de préparation face aux cyberattaques.

Le cadre réglementaire marocain contribue aussi à cette évolution. La loi 05-20 est de plus en plus perçue comme un levier permettant de structurer la gouvernance de la sécurité numérique et d’inciter les organisations à renforcer leurs dispositifs de protection.

La principale faiblesse reste toutefois le manque de compétences spécialisées. Selon l’étude, 84 % des entreprises marocaines déclarent rencontrer des difficultés pour recruter des experts en cybersécurité, un niveau nettement supérieur à la moyenne mondiale. Pour près d’un tiers des organisations interrogées, cette pénurie constitue même un frein critique.

Afin de répondre à cette situation, de nombreuses entreprises privilégient la montée en compétences de leurs équipes existantes. L’externalisation gagne également du terrain : la grande majorité confie certaines missions, comme la surveillance des systèmes ou les tests d’intrusion, à des prestataires spécialisés. Les experts rappellent néanmoins que les décisions stratégiques et la gouvernance doivent rester sous le contrôle direct des entreprises.

L’essor de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives mais crée également des risques. Une large majorité des organisations utilisent déjà ces technologies pour accélérer la détection des incidents et automatiser certaines tâches. En revanche, peu disposent de règles d’utilisation clairement définies ou d’une gouvernance dédiée, ce qui accroît les risques de manipulation, de fuites de données et d’attaques d’ingénierie sociale.

Le développement rapide du Cloud représente un autre défi majeur. Les entreprises marocaines dépendent de plus en plus de fournisseurs externes pour héberger leurs données et leurs applications. Pourtant, une majorité d’entre elles ne dispose toujours pas de stratégie de réversibilité, c’est-à-dire d’un plan permettant de récupérer facilement leurs données ou de changer de prestataire en cas de besoin.

Le rapport attire également l’attention sur les futures menaces liées à l’informatique quantique. Si beaucoup d’organisations estiment encore ce risque lointain, les spécialistes recommandent de préparer dès aujourd’hui la transition vers de nouveaux standards de chiffrement capables de résister aux capacités de calcul des futurs ordinateurs quantiques.

Pour accélérer la montée en puissance de la cybersécurité au Maroc, l’AUSIM et PwC recommandent de renforcer la gouvernance de l’intelligence artificielle, de mieux sécuriser les infrastructures Cloud, d’investir davantage dans la formation des talents et d’anticiper les évolutions technologiques afin d’améliorer durablement la résilience numérique des entreprises marocaines.