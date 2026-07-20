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Ford investit 1,25 milliard de dollars dans ses usines canadiennes

Par Rédaction

Ford renforce sa présence industrielle au Canada. Le constructeur automobile a annoncé un investissement de 1,25 milliard de dollars canadiens dans ses activités manufacturières, parallèlement à la ratification d’une nouvelle convention collective de trois ans avec le syndicat Unifor.

L’accord concerne plus de 5.000 salariés représentés par Unifor et prévoit plusieurs améliorations des conditions de travail. Les employés bénéficieront d’une augmentation générale des salaires de 9 % sur la durée du contrat, d’une revalorisation des régimes de retraite, d’avantages sociaux renforcés ainsi que d’une prime exceptionnelle pouvant atteindre 10.000 dollars canadiens pour les salariés permanents éligibles.

Sur le plan industriel, Ford concentrera une partie importante de ses investissements sur l’usine de moteurs d’Essex, qui recevra 700 millions de dollars canadiens. Cette enveloppe permettra d’optimiser la production du moteur V8 de 5 litres, de soutenir le développement du moteur de 7,3 litres et de préparer la mise en place d’un troisième quart de travail.

Le groupe poursuivra également les investissements déjà engagés sur le complexe d’assemblage d’Oakville, où 550 millions de dollars canadiens sont prévus durant la période couverte par la nouvelle convention. Ce site joue un rôle central dans la stratégie industrielle de Ford en Amérique du Nord.

Ces nouveaux financements s’ajoutent aux 5 milliards de dollars canadiens déjà annoncés pour transformer l’usine d’Oakville en site de production des futurs camions Super Duty et y développer de nouvelles capacités d’emboutissage. Au total, Ford affirme avoir investi près de 4 milliards de dollars canadiens dans ses activités canadiennes au cours de la dernière décennie, avant même cette nouvelle annonce.

La direction du constructeur souligne que cet accord vise à renforcer durablement la compétitivité de son réseau industriel tout en consolidant son engagement historique envers le secteur manufacturier canadien, où Ford est implanté depuis plus de 120 ans.

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