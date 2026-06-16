À Rabat, un programme inspiré de Harvard mise sur l’art du débat pour former les leaders de demain

La maîtrise de la prise de parole, de l’argumentation et de l’esprit critique s’impose de plus en plus comme un atout majeur dans les parcours académiques et professionnels. C’est dans cette logique que l’Université Internationale de Rabat (UIR) accueille cette année une initiative internationale destinée à renforcer ces compétences auprès des jeunes talents marocains et étrangers.

Lancé au sein de la Rabat Business School, le programme « Harvard Debate Council Summer 2026 » réunit des spécialistes du débat académique, des formateurs internationaux et des étudiants venus développer leur capacité à analyser, convaincre et défendre leurs idées dans un environnement multiculturel.

Au-delà des exercices oratoires, le programme propose une immersion complète dans des domaines devenus essentiels pour les nouvelles générations : négociation, pensée critique, leadership, communication stratégique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. L’objectif est de permettre aux participants d’acquérir des outils concrets pour évoluer dans un contexte mondial marqué par une accélération des transformations technologiques, économiques et sociales.

Cette initiative intervient à un moment où les établissements d’enseignement supérieur cherchent à compléter les savoirs académiques traditionnels par des compétences transversales particulièrement recherchées sur le marché du travail. La capacité à construire une argumentation solide, à distinguer les faits des opinions et à dialoguer avec des interlocuteurs aux points de vue différents est aujourd’hui considérée comme un levier majeur d’employabilité.

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs intervenants ont souligné l’importance de former une jeunesse capable de faire face aux défis de la désinformation et de la surcharge informationnelle. Dans un environnement numérique où les contenus circulent à grande vitesse, l’apprentissage de la vérification des sources, de l’analyse critique et du débat structuré apparaît comme une nécessité croissante.

Le programme bénéficie d’un partenariat entre l’UIR, l’organisation Brainlyne et le Harvard Debate Council. Cette collaboration permet aux participants d’accéder à l’expertise de formateurs issus de l’une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde tout en bénéficiant d’un ancrage local adapté aux réalités des étudiants marocains.

Selon les organisateurs, plus de 600 jeunes ont manifesté leur intérêt pour cette édition, illustrant l’attrait grandissant des programmes axés sur le leadership et le développement personnel. Un panel consacré aux interactions entre intelligence artificielle et éducation a également marqué le lancement de l’événement, réunissant des experts du monde académique et de l’innovation.

En accueillant une initiative de cette envergure sur son campus, la Rabat Business School confirme la place croissante du Maroc comme plateforme régionale de formation et d’échanges académiques internationaux. Le développement de programmes ouverts sur le monde s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur marocain et à préparer les compétences dont l’économie du futur aura besoin.