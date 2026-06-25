Maroc : les Lions de l’Atlas battent tous les records africains au Mondial 2026

Le premier tour de la Coupe du monde 2026 restera comme l’un des plus marquants de l’histoire du football marocain. Qualifiés pour les seizièmes de finale après un parcours solide face au Brésil (1-1), à l’Écosse (1-0) et à Haïti (4-2), les Lions de l’Atlas ont également fait tomber plusieurs records continentaux, confirmant leur montée en puissance sur la scène mondiale.

Grâce à leur succès contre Haïti, les hommes de Mohamed Ouahbi sont devenus la sélection africaine la plus victorieuse de l’histoire de la Coupe du monde avec sept succès. Le Maroc dépasse ainsi les autres grandes nations du continent en s’appuyant sur une série de victoires historiques obtenues lors des différentes éditions du tournoi.

L’efficacité offensive des Lions de l’Atlas constitue également un nouveau record. Avec quatre buts inscrits lors de leur dernière rencontre de la phase de groupes, le Maroc totalise désormais 26 réalisations en Coupe du monde, dépassant les anciennes références africaines détenues par le Nigeria et le Cameroun.

Cette édition 2026 permet aussi au Royaume d’égaler le record africain du nombre de matchs disputés en phase finale de Coupe du monde. Avec 26 rencontres à son actif, le Maroc rejoint le Cameroun et pourrait devenir seul détenteur de cette marque lors des phases à élimination directe.

Sur le plan individuel, plusieurs internationaux marocains ont également marqué l’histoire. Capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi est devenu le joueur africain ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Coupe du monde avec 13 apparitions. Une performance qui confirme son statut parmi les figures majeures du football africain.

De son côté, Ismaël Saibari a signé un exploit inédit en trouvant le chemin des filets lors des trois rencontres de la phase de groupes. Aucun joueur africain n’avait jusque-là réussi une telle performance dans une même Coupe du monde. Avec trois réalisations, il rejoint également Youssef En-Nesyri en tête du classement des meilleurs buteurs marocains de l’histoire du Mondial.

Le jeune Yassine Gessime a lui aussi inscrit son nom dans les archives du football national. En marquant face à Haïti à seulement 20 ans, l’attaquant devient le plus jeune buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde.