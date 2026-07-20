Maroc : les notifications des actes notariés passent au numérique

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services administratifs. La Présidence du ministère public et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont signé un protocole d’accord visant à dématérialiser les notifications réglementaires liées aux actes notariés.

Cette initiative permettra aux systèmes d’information des deux institutions d’échanger automatiquement les notifications et les informations nécessaires au traitement des dossiers. L’objectif est de simplifier les procédures tout en réduisant les délais de traitement.

Le nouveau dispositif interviendra notamment lorsqu’une anomalie ou une non-conformité est détectée dans une opération de règlement. Les échanges électroniques remplaceront progressivement les procédures classiques afin de fluidifier les interactions entre les différents intervenants.

Chaque jour, la CDG reçoit près d’une centaine de notifications transmises par les notaires. Une partie de ces dossiers nécessite des rectifications ou des compléments d’information avant de pouvoir être validée. La numérisation de ces échanges devrait permettre de traiter ces situations plus rapidement et avec une meilleure traçabilité.

Au-delà du gain de temps, cette dématérialisation vise à renforcer la sécurité des échanges de données sensibles. Les informations circuleront dans un environnement numérique sécurisé, conformément aux exigences de protection des données et aux règles encadrant les actes notariés.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie plus large de transformation numérique engagée par le Maroc pour moderniser les services publics, améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers et renforcer l’efficacité des procédures administratives. La digitalisation progressive des échanges entre les institutions constitue l’un des leviers majeurs de cette modernisation.