Mondial 2026 : l’Égypte et l’Arabie saoudite entrent en scène avec de grandes ambitions

Après plusieurs jours de compétition marqués par les débuts réussis de plusieurs favoris et les premières surprises du tournoi, la Coupe du monde 2026 s’apprête à vivre une nouvelle journée importante avec l’entrée en lice de l’Égypte et de l’Arabie saoudite. Les deux représentants du monde arabe feront leurs premiers pas dans la compétition ce lundi avec l’ambition de réussir leur lancement et d’envoyer un signal fort à leurs adversaires.

L’Égypte sera confrontée à l’un des défis les plus relevés de cette première journée en affrontant la Belgique dans le groupe G. Les Pharaons abordent ce rendez-vous avec l’espoir de retrouver une place de premier plan sur la scène mondiale après plusieurs années marquées par une reconstruction progressive de leur sélection nationale. Pour les supporters égyptiens, cette participation représente bien plus qu’une simple présence dans le tournoi. Elle symbolise le retour d’une nation historique du football africain parmi les grandes compétitions internationales.

Face à eux, les Belges disposent d’un effectif expérimenté et d’une tradition récente de performances solides lors des grandes compétitions. Toutefois, les Égyptiens savent que la pression repose également sur leurs adversaires, désignés comme favoris du groupe. Un résultat positif lors de cette première sortie pourrait bouleverser la hiérarchie annoncée et ouvrir la voie à une qualification historique pour les phases à élimination directe.

Quelques heures plus tard, l’Arabie saoudite entrera à son tour sur la pelouse pour affronter l’Uruguay dans le groupe H. Les Saoudiens arrivent avec une confiance renforcée par les investissements massifs réalisés ces dernières années dans le développement du football national. Le royaume a considérablement renforcé la visibilité de son championnat, attiré plusieurs stars internationales et multiplié les initiatives visant à élever le niveau de ses infrastructures sportives.

Cette évolution nourrit aujourd’hui les ambitions de la sélection nationale. L’objectif affiché n’est plus seulement de participer à la Coupe du monde, mais bien de franchir un cap supplémentaire et de rivaliser avec les meilleures équipes du tournoi. Face à une Uruguay toujours réputée pour sa solidité, son expérience et sa culture de la compétition, les Saoudiens devront faire preuve d’efficacité et de discipline tactique.

Au-delà des résultats sportifs, cette journée revêt une dimension particulière pour le football arabe. L’organisation du Mondial 2026 dans un format élargi à 48 équipes offre davantage d’opportunités aux nations émergentes de démontrer leur potentiel. Les performances du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 ont déjà contribué à modifier le regard porté sur les sélections arabes et africaines. Depuis, plusieurs fédérations de la région nourrissent l’ambition de suivre cette trajectoire et de s’installer durablement parmi les nations compétitives du football mondial.

L’Égypte et l’Arabie saoudite auront ainsi l’occasion de porter les espoirs de millions de supporters répartis à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et les communautés expatriées à travers le monde. Chaque point gagné pourrait peser lourd dans la course à la qualification, alors que la concurrence s’annonce particulièrement intense dans les groupes G et H.

Cette première journée pourrait également révéler plusieurs individualités attendues par les observateurs. Les regards seront tournés vers les leaders techniques des deux sélections, appelés à guider leurs équipes dans un contexte où la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes sur la suite du parcours.

Alors que le Mondial 2026 continue de captiver les passionnés de football aux quatre coins de la planète, les débuts de l’Égypte et de l’Arabie saoudite constituent l’un des temps forts de cette journée. Les deux nations savent qu’une entrée réussie pourrait transformer leurs ambitions en véritables objectifs de qualification et inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football arabe sur la scène mondiale.