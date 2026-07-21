Une spectaculaire éclipse solaire attendue au Maroc en août

Les amateurs d’astronomie auront les yeux tournés vers le ciel le 12 août 2026. Le Maroc sera le théâtre d’une éclipse solaire partielle d’une ampleur exceptionnelle, visible sur l’ensemble du Royaume et offrant un spectacle particulièrement impressionnant dans les régions du nord.

Selon les prévisions de l’Association marocaine de l’initiative pour les sciences et la pensée (AIMSP), le phénomène débutera en fin d’après-midi. Les premiers effets seront observables entre 18h44 et 19h06 selon les villes. Le maximum de l’éclipse est attendu entre 19h40 et 20h00, tandis que la fin de l’événement interviendra entre 19h58 et 21h14 en fonction de la localisation.

Le nord du Maroc profitera des meilleures conditions d’observation. À Nador, près de 93 % du disque solaire sera masqué par la Lune. Berkane, Al Hoceïma, Tanger et Tétouan afficheront également un taux d’occultation supérieur à 92 %, faisant de cette zone la plus privilégiée pour admirer le phénomène.

Dans les grandes villes du centre du Royaume, l’éclipse restera tout aussi remarquable. Fès enregistrera une occultation de 89,54 %, Rabat de 88,30 % et Casablanca de 86,97 %. À Marrakech, le Soleil sera recouvert à près de 83 %, tandis qu’à Agadir, l’occultation atteindra environ 79 %.

Les provinces du Sud connaîtront une éclipse moins marquée. Dakhla enregistrera le taux d’occultation le plus faible parmi les principales villes marocaines, avec environ 60 % du disque solaire dissimulé.

Cette variation s’explique par la trajectoire de l’ombre lunaire, qui ne traversera pas le territoire avec la même intensité. Plus une ville est située au nord, plus la portion du Soleil cachée sera importante.

Pour les spécialistes, ce rendez-vous astronomique constitue un événement rare. Il s’agit de la plus importante éclipse solaire partielle observable depuis le Maroc depuis plus de vingt ans. La précédente d’une telle ampleur remontait au 3 octobre 2005, avec une occultation maximale nettement inférieure.

Les experts rappellent toutefois que l’observation d’une éclipse solaire nécessite des précautions particulières. Il est fortement déconseillé de regarder directement le Soleil sans lunettes spécialement certifiées pour les éclipses ou sans équipement d’observation adapté. Une exposition, même de courte durée, peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine.

Ce rendez-vous du 12 août devrait attirer aussi bien les passionnés d’astronomie que le grand public, offrant aux Marocains l’occasion d’assister à l’un des phénomènes célestes les plus marquants de la décennie.