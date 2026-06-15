TELUS mise sur l’IA pour réinventer la relation client

L’intelligence artificielle continue de redessiner les standards de la relation client. TELUS Numérique a annoncé un partenariat stratégique avec Cresta afin d’accélérer le déploiement de solutions d’IA destinées à améliorer les interactions entre les entreprises et leurs clients tout en renforçant les capacités des agents humains.

Dans le cadre de cette collaboration, TELUS Numérique devient partenaire privilégié pour la mise en œuvre de la plateforme d’intelligence artificielle développée par Cresta. Cette technologie combine agents conversationnels automatisés, assistance en temps réel aux conseillers et outils avancés d’analyse des échanges avec les clients.

L’objectif est de permettre aux entreprises d’optimiser leurs centres de contact grâce à une approche hybride où l’intelligence artificielle travaille aux côtés des équipes humaines. Les agents peuvent ainsi bénéficier de recommandations instantanées pendant les conversations, tandis que les demandes les plus simples sont prises en charge automatiquement par des assistants virtuels.

Les deux partenaires misent sur une exploitation plus intelligente des données issues des interactions clients afin d’améliorer en continu la qualité du service. La plateforme analyse chaque échange, identifie les meilleures pratiques et contribue à affiner les réponses apportées aux consommateurs.

Pour TELUS Numérique, l’enjeu ne se limite pas à l’automatisation. L’entreprise met en avant une vision où l’IA agit comme un outil d’accompagnement destiné à renforcer l’efficacité des collaborateurs tout en préservant la dimension humaine de la relation client.

Cette alliance intervient alors que de nombreuses organisations accélèrent leurs investissements dans l’intelligence artificielle afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Selon plusieurs études du secteur, les modèles associant agents humains et outils d’IA figurent désormais parmi les approches les plus recherchées pour améliorer l’expérience client, réduire les délais de réponse et accroître la satisfaction des utilisateurs.